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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Ипотечный заёмщик: 37-летняя замужняя женщина с доходом 83 тыс. рублей

24 апреля 2024, 10:28
В прошлом году было принято несколько законодательных и регуляторных мер, которые повлияли на вторичный рынок жилья. Наиболее весомые — рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заёмщикам.

Аналитический центр Домклик выяснил, как происходит адаптация рынка, и как при этом изменился портрет среднестатистического заёмщика.

Географические изменения ипотеки на вторичное жилье

Фото: ООО «Домклик»

Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке.

По данным аналитиков, большая часть заёмщиков приходится на Центральный (23,2%) и Приволжский (21,9%) федеральные округа. На их долю пришлось 45,1% всех выданных ипотек на вторичке в первом квартале 2024 года.

В Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах примерное одинаковое количество сделок, примерно по 8-11% всех выдач по стране. Меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%), что объясняется вниманием покупателей на жилье по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

За последний год география выданных по округам ипотек изменилось не сильно, в пределах 2 п. п., за исключением существенного роста доли СКФО с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в Чечне. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны. У спроса в Чеченской Республике есть особенность: доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).

По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.

Изменения в портрете заёмщика на вторичном рынке жилья

Фото: ООО «Домклик»

Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.

Аналитики Домклик также изучили как поменялся портрет заёмщика на рынке готового жилья.

  • Медианный возраст заёмщика не изменился: для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет. В СКФО, где заёмщики в среднем моложе — 35 лет.
  • Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заёмщики с доходом около 83 тыс. рублей. За год рост медианного дохода составил почти 71% (с 48 до 83 тыс.).
  • Больше половины заёмщиков (55%) женщины. Это почти столько же, сколько год назад: доля увеличилась всего на 1,4 п. п. Заметное увеличение ипотечников среди женщин показали ЮФО (+3,3 п. п.) и СКФО (+2,8 п. п.).
  • Около 58% заёмщиков состоят в браке (+ 0,5 п. п.). Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заёмщиков в браке вырос на 2,9 п. п.
  • Большинство выданных ипотек на готовое жильё (84%) приходится на заёмщиков без детей (год назад их было 78%). Сейчас на долю малодетных (1-2 ребенка) в общем количестве ипотек приходится 15% (за год снижение 4,5 п. п.). Доля многодетных семей — около 1,4% (- 1,4 п. п.).
  • За год доля сегмента загородного жилья в общем количестве сделок на вторичке выросла с 4,3 до 9,7%. Наибольший вклад в это внёс СКФО: доля загородного жилья в округе выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7%). В других округах страны отмечается небольшой рост популярности загородных домов: прирост доли загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке лежит в пределах 2.4 п. п.
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