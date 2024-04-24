Ипотечный заёмщик: 37-летняя замужняя женщина с доходом 83 тыс. рублей

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Аналитический центр Домклик выяснил, как происходит адаптация рынка, и как при этом изменился портрет среднестатистического заёмщика.
Географические изменения ипотеки на вторичное жилье
Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке.
По данным аналитиков, большая часть заёмщиков приходится на Центральный (23,2%) и Приволжский (21,9%) федеральные округа. На их долю пришлось 45,1% всех выданных ипотек на вторичке в первом квартале 2024 года.
В Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах примерное одинаковое количество сделок, примерно по 8-11% всех выдач по стране. Меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%), что объясняется вниманием покупателей на жилье по льготной программе «Дальневосточная ипотека».
За последний год география выданных по округам ипотек изменилось не сильно, в пределах 2 п. п., за исключением существенного роста доли СКФО с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в Чечне. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны. У спроса в Чеченской Республике есть особенность: доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).
По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.
Изменения в портрете заёмщика на вторичном рынке жилья
Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.
Аналитики Домклик также изучили как поменялся портрет заёмщика на рынке готового жилья.