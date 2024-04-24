Ипотечный заёмщик: 37-летняя замужняя женщина с доходом 83 тыс. рублей

За последний год география выданных по округам ипотек изменилось не сильно, в пределах 2 п. п., за исключением существенного роста доли СКФО с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в Чечне. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны. У спроса в Чеченской Республике есть особенность: доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).