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Из-за наглых мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улице

Из-за наглых мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улице

24 апреля 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
Жильцы дома на Хилокской улице в Ленинском районе, вынужденные соседствовать с тараканами, пошли на решительные меры, рассказали сами жильцы.

По словам жителей, они вынудили проблемных квартирантов провести дезинсекцию за свой счет. Следующий шаг — санитарная обработка всего подъезда. На несколько часов жителям потребуется покинуть свои квартиры вместе с детьми и животными, сетуют они.

Неудобства не останавливают жителей. Люди намерены бороться, потому что зловредные насекомые скоро выживут законных жильцов.

«Один раз мы пришли к ним для взятия объяснений. Пока в прихожей стояли, смотрели, как обои шевелятся в коридоре — под ними просто полчище тараканов было, торчали из всех щелей», — говорит соседка.

При этом жители утверждают, что ранее пытались по-хорошему договориться с проблемной семьей, однако натолкнулись на стену непонимания, хамства и наглости.

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Редакция Atas.info обратилась в полицию за комментарием, будут ли привлечены арендаторы к ответственности.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
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