Из-за наглых мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улице

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
По словам жителей, они вынудили проблемных квартирантов провести дезинсекцию за свой счет. Следующий шаг — санитарная обработка всего подъезда. На несколько часов жителям потребуется покинуть свои квартиры вместе с детьми и животными, сетуют они.
Неудобства не останавливают жителей. Люди намерены бороться, потому что зловредные насекомые скоро выживут законных жильцов.
«Один раз мы пришли к ним для взятия объяснений. Пока в прихожей стояли, смотрели, как обои шевелятся в коридоре — под ними просто полчище тараканов было, торчали из всех щелей», — говорит соседка.
При этом жители утверждают, что ранее пытались по-хорошему договориться с проблемной семьей, однако натолкнулись на стену непонимания, хамства и наглости.
Редакция Atas.info обратилась в полицию за комментарием, будут ли привлечены арендаторы к ответственности.