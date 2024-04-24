Как будет проходить «Бессмертный полк» в Новосибирске в 2024 году

При этом организаторы подчеркнули, что сама акция состоится. Россиянам предлагают наносить изображения своих героев на одежду, выставлять на аватары в соцсетях, размещать на стеклах своих и служебных автомобилей. Памятную аватарку можно сконструировать на сайте «полка».