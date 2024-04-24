Как будет проходить «Бессмертный полк» в Новосибирске в 2024 году

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В этом году одна из любимых акций россиян — «Бессмертный полк» — снова пройдет онлайн. Такое решение принял центральный штаб «в связи с существующими угрозами общественной безопасности».
При этом организаторы подчеркнули, что сама акция состоится. Россиянам предлагают наносить изображения своих героев на одежду, выставлять на аватары в соцсетях, размещать на стеклах своих и служебных автомобилей. Памятную аватарку можно сконструировать на сайте «полка».
С 1 мая в школах пройдет акция «Стена памяти». На ней учащиеся и сотрудники смогут размещать портреты своих родственников. Аналогичные стены предлагают устроить на работе.
Рассказать о своих героических предках можно в соцсетях, сопроводив пост хэштегом #нашБессмертныйполк.
Изображения ветеранов будут показывать на сайте акции, телеканалах, медиафасадах.
Впервые «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате в 2020 году из-за коронавируса. На следующий год ограничения продлили. В 2022-м акция вернулась в формате шествия, но в 2023-м — снова ушла в онлайн.