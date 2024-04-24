Как понять, что вас укусил клещ. Осторожно: вы можете об этом и не знать

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Клещи переносят множество инфекций, но вирусный энцефалит — самая опасная из них. Инкубационный период протекает бессимптомно, но затем болезнь развивается, наступают необратимые последствия. Для энцефалита характерны высокая температура, лихорадка, сильная головная боль, неврологические проявления.
Боррелиоз — еще одна распространенная инфекция. При заболевании также проявляются схожие с гриппом симптомы. Но есть и яркая деталь: кольцевое покраснение в месте укуса — эритема.
После укуса у человека есть три дня, но лучше начать действовать как можно раньше. Первым делом паразита снимают с кожи, помещают в емкость с плотно прилегающей крышкой и отвозят на исследование в лабораторию. Результаты будут готовы на следующий день, клеща проверят на самые опасные инфекции. В случае выявления энцефалита необходимо ввести иммуноглобулин, при боррелиозе врач пропишет антибиотики.
Укус клеща может пройти для человека незаметно. Всё дело в том, что при присасывании паразит вводит обезболивающее для того, чтобы усыпить бдительность человека. Если клеща не заметить, он может так просидеть пару суток. Столько ему требуется, чтобы насытиться. Поэтому на природе крайне необходимо регулярно и тщательно осматривать себя, окружающих и питомцев. Специалисты не рекомендуют не заходить в высокую траву.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в прошлом сезоне семеро жителей Новосибирской области скончались в результате укусов клещей.