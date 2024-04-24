Как понять, что вас укусил клещ. Осторожно: вы можете об этом и не знать

Укус клеща может пройти для человека незаметно. Всё дело в том, что при присасывании паразит вводит обезболивающее для того, чтобы усыпить бдительность человека. Если клеща не заметить, он может так просидеть пару суток. Столько ему требуется, чтобы насытиться. Поэтому на природе крайне необходимо регулярно и тщательно осматривать себя, окружающих и питомцев. Специалисты не рекомендуют не заходить в высокую траву.