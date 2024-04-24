Кинокритик Шнейдеров: «Кологривый может стать актером одной роли»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Известный кинорежиссер и кинокритик Давид Шнейдеров предупредил Никиту Кологривого об опасности стать актером одной роли. Шнейдеров высказал свое мнение после согласия Кологривого сняться в новой комедии «Любовь зла» братьев Андреасян, где актер после роли главаря криминальной группировки в «Слове пацана» должен сыграть квартирного вора.
По мнению Шнейдерова, людям, занимающимся продвижением карьеры Кологривого стоит задуматься о необходимости сменить его актерский имидж. В противном случае молодой и талантливый актер рискует стать заложником устоявшегося образа.
В качестве примера кинокритик привел Вячеслава Тихонова, в котором советские любители кино до конца его жизни видели штандартенфюрера Штирлица.
Еще одно яркое подтверждение существования этой опасности — актерская судьба Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Их поклонники воспринимали исключительно как Труса, Балбеса и Бывалого.