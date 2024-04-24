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Из-за очередной отрицательной роли Никита Кологривый может испортить кинокарьеру

Кинокритик Шнейдеров: «Кологривый может стать актером одной роли»

24 апреля 2024, 11:11
Фото: Телеграм-канал Никиты Кологривого

Из-за очередной отрицательной роли Никита Кологривый может испортить кинокарьеру

Никита Кологривый после согласия снова сыграть отрицательного персонажа может стать заложником этого образа, пишет NEWS.ru.

Известный кинорежиссер и кинокритик Давид Шнейдеров предупредил Никиту Кологривого об опасности стать актером одной роли. Шнейдеров высказал свое мнение после согласия Кологривого сняться в новой комедии «Любовь зла» братьев Андреасян, где актер после роли главаря криминальной группировки в «Слове пацана» должен сыграть квартирного вора.

По мнению Шнейдерова, людям, занимающимся продвижением карьеры Кологривого стоит задуматься о необходимости сменить его актерский имидж. В противном случае молодой и талантливый актер рискует стать заложником устоявшегося образа.

В качестве примера кинокритик привел Вячеслава Тихонова, в котором советские любители кино до конца его жизни видели штандартенфюрера Штирлица.

Еще одно яркое подтверждение существования этой опасности — актерская судьба Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Их поклонники воспринимали исключительно как Труса, Балбеса и Бывалого.

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#Юрий Фомиченко#Культура#Кино#Комедия#Слово пацана#Никита Кологривый#Любовь зла#Андреасян
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