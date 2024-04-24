Кинокритик Шнейдеров: «Кологривый может стать актером одной роли»

Известный кинорежиссер и кинокритик Давид Шнейдеров предупредил Никиту Кологривого об опасности стать актером одной роли. Шнейдеров высказал свое мнение после согласия Кологривого сняться в новой комедии «Любовь зла» братьев Андреасян, где актер после роли главаря криминальной группировки в «Слове пацана» должен сыграть квартирного вора.