Метро в Новосибирске может заняться иногородняя фирма — свои не справляются

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Проектирование продолжения строительства Дзержинской линии Новосибирского метрополитена могут заказать компании из другого города. Губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире ОТС усомнился, что сотрудники муниципального предприятия «Метро МиР» смогут успешно справиться с такой задачей.
Глава Новосибирской области напомнил, что средства на создание проекта были выделены еще в минувшем году. Если не удастся привлечь для работы над проектированием сильных специалистов, то придется расторгнуть контракт и искать исполнителя на стороне, подчеркнул Травников.
Кроме того, губернатор успокоил горожан, которых продолжение Дзержинской линии касается напрямую. Он заявил, что выделенные на проект деньги не будут перенаправлены на другие нужды, так как продолжение строительства подземки — одна из приоритетных задач властей.