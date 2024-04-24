Мигрантами-школьниками, нападающими на новосибирцев, заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Все случилось 20 апреля в Октябрьском районе города. Группа несовершеннолетних решила напугать 13-летнюю школьницу. Они угрожали девочке физической расправой, а также электрошокером. В чем был мотив подростков, неизвестно.
Примечательно, что это не единственный случай нападения на малолетних. Промышляют таким хулиганством компания мигрантов.
Резонанс дошел до Следственного комитета России. По факту произошедшего инцидента, ведомство возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».
Глава центрального аппарата Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела. Ему представят доклад после проверки.
Напомним, ранее в Ленинском районе мужчина открыл стрельбу по подросткам. Выстрелы были из травматического пистолета. Школьники не на шутку испугались. Новосибирца вычислили и провели с ним беседу.