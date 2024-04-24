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Над девочкой издевались

Мигрантами-школьниками, нападающими на новосибирцев, заинтересовался Бастрыкин

24 апреля 2024, 01:25
Фото: 1MI
Над девочкой издевались
В Новосибирске подростки-мигранты угрожали своей сверстнице электрошокером, о чем сообщили в Следкоме.

Все случилось 20 апреля в Октябрьском районе города. Группа несовершеннолетних решила напугать 13-летнюю школьницу. Они угрожали девочке физической расправой, а также электрошокером. В чем был мотив подростков, неизвестно.

Примечательно, что это не единственный случай нападения на малолетних. Промышляют таким хулиганством компания мигрантов.

Резонанс дошел до Следственного комитета России. По факту произошедшего инцидента, ведомство возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Глава центрального аппарата Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела. Ему представят доклад после проверки.

Напомним, ранее в Ленинском районе мужчина открыл стрельбу по подросткам. Выстрелы были из травматического пистолета. Школьники не на шутку испугались. Новосибирца вычислили и провели с ним беседу.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Проверка#Подростки#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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