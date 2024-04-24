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Морковь помогает уменьшить риск возникновения онкологии у человека

Морковь помогает уменьшить риск возникновения онкологии у человека

24 апреля 2024, 05:59
Фото: 1MI
Риск возникновения онкологии снижают бесцветные полиацетилены, которые находятся в моркови, рассказала врач Мария Ахлупкина.

Врач-нутрициолог Мария Ахлупкина рассказала, что добавление в повседневный рацион обычной моркови может значительно снизить риск образования раковых клеток в организме человека.

Польза употребления в пищу этого популярного овоща и так общеизвестно, однако ученые решили выяснить, как морковь (сырая и отварная) влияет на онкологию. В исследовании была использована почти пятимиллионная фокус-группа, уточняет saratov24.tv.

Оказалось, что если съедать примерно 400 граммов моркови в неделю, вероятность появления симптоматики всех видов рака уменьшается на 20%. Даже если не есть морковь специально, даже незначительное количество употребления ее в пищу все равно снижает риск онкологии.

Оказалось, что действующим веществом в данном случае являются бесцветные полиацетилены, а вовсе не всем известный бета-каротин.

Врач Ахлупкина советует не пренебрегать новым полезным свойством моркови, и ввести ее в свой рацион во всевозможном виде.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Нутрициолог#Морковь#Профилактика рака#Бесцветные полиацетилены
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