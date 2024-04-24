Морковь помогает уменьшить риск возникновения онкологии у человека

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Врач-нутрициолог Мария Ахлупкина рассказала, что добавление в повседневный рацион обычной моркови может значительно снизить риск образования раковых клеток в организме человека.
Польза употребления в пищу этого популярного овоща и так общеизвестно, однако ученые решили выяснить, как морковь (сырая и отварная) влияет на онкологию. В исследовании была использована почти пятимиллионная фокус-группа, уточняет saratov24.tv.
Оказалось, что если съедать примерно 400 граммов моркови в неделю, вероятность появления симптоматики всех видов рака уменьшается на 20%. Даже если не есть морковь специально, даже незначительное количество употребления ее в пищу все равно снижает риск онкологии.
Оказалось, что действующим веществом в данном случае являются бесцветные полиацетилены, а вовсе не всем известный бета-каротин.
Врач Ахлупкина советует не пренебрегать новым полезным свойством моркови, и ввести ее в свой рацион во всевозможном виде.