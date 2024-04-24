atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Обман на 3 млрд раскрыли при строительстве четвертого моста в Новосибирске

Обман на 3 млрд раскрыли при строительстве четвертого моста в Новосибирске

24 апреля 2024, 02:47
Фото: atas.info
Недочеты обнаружились в ходе проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой по инициативе Минтранса региона, следует из сообщения пресс-службы Заксобрания области.

В Новосибирске при строительстве четвертого моста через Обь выявлены нарушения на сумму примерно в три миллиарда рублей. Как заявила в ходе очередной сессии Заксобрания региона председатель Контрольно-счетной палаты области Елена Гончарова, нарушения в основном связаны с выполнением не предусмотренных проектом работ, или вовсе не выполненных.

Сейчас иск к группе ВИС об устранении обнаруженных недочетов рассматривается в суде.

Инициаторам масштабного аудита состояния дел на строительстве важного для региона объекта стало региональное министерство транспорта. По словам Гончаровой, стройка также проверялась и представителями федерального казначейства.

В группе ВИС, в состав которой входит строящая мост «Сибирская концессионная компания» ранее заявили, что объект будет сдан в конце 2024 года. Источники Atas.Info в региональном правительстве рассказали, что мост в заявленные сроки ввести в эксплуатацию вряд ли удастся.

Читайте также:
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в НовосибирскеМост через Иню отремонтируют на границе Новосибирска В Новосибирске по нацпроекту отремонтируют железнодорожный мост на Добролюбова
#Юрий Фомиченко#Общество#Группа ВИС#Нарушения#Мост#Региональное министерство транспорта#Сибирская концессионная компания
Подпишитесь
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
Вчера, 09:24
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
Вчера, 10:48
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
Вчера, 08:55
Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на пытки
Вчера, 07:50
Отопление в Новосибирске могут отключить только после майских праздников
Вчера, 05:03
В Новосибирске грабят историческое здание бывшей мясохладобойни
Вчера, 04:45
"