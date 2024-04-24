Обман на 3 млрд раскрыли при строительстве четвертого моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
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В Новосибирске при строительстве четвертого моста через Обь выявлены нарушения на сумму примерно в три миллиарда рублей. Как заявила в ходе очередной сессии Заксобрания региона председатель Контрольно-счетной палаты области Елена Гончарова, нарушения в основном связаны с выполнением не предусмотренных проектом работ, или вовсе не выполненных.
Сейчас иск к группе ВИС об устранении обнаруженных недочетов рассматривается в суде.
Инициаторам масштабного аудита состояния дел на строительстве важного для региона объекта стало региональное министерство транспорта. По словам Гончаровой, стройка также проверялась и представителями федерального казначейства.
В группе ВИС, в состав которой входит строящая мост «Сибирская концессионная компания» ранее заявили, что объект будет сдан в конце 2024 года. Источники Atas.Info в региональном правительстве рассказали, что мост в заявленные сроки ввести в эксплуатацию вряд ли удастся.