Обман на 3 млрд раскрыли при строительстве четвертого моста в Новосибирске

В Новосибирске при строительстве четвертого моста через Обь выявлены нарушения на сумму примерно в три миллиарда рублей. Как заявила в ходе очередной сессии Заксобрания региона председатель Контрольно-счетной палаты области Елена Гончарова, нарушения в основном связаны с выполнением не предусмотренных проектом работ, или вовсе не выполненных.