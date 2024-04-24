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Ибрагимли Расифа Вагиф оглы

Попытка получить 12 млн взятки закончилась для новосибирского чиновника в СИЗО

24 апреля 2024, 07:45
Фото: Управление судебного департамента
Ибрагимли Расифа Вагиф оглы
Ибрагимли Расифа Вагиф оглы обвиняют во взятке за фальсификацию результатов проверки, за которую он требовал 12 млн рублей, уточнили в Управлении судебного департамента.

Временно исполняющий обязанности руководителя отдела внутренних проверок Межрайонной инспекции ФНС №19 будет находиться под стражей до 21 июня 2024 года. Такое решение 24 апреля принял суд. В соответствии со статьей 290 УК РФ (получение взятки), Ибрагимли Расиф Вагиф оглы может быть осужден на срок от 8 до 15 лет лишения свободы, а также оштрафован на размер взятки, умноженной на 70.

Государственный служащий обвиняется в получении особо крупной взятки. Он мог подделывать результаты проверки. За предоставляемые им услуги он требовал 12 миллионов рублей, из которых ему уже удалось получить 5 миллионов.

Фото: Управление судебного департамента

По той же статье ранее вынесли приговор экс-начальнику отдела «РЖД» Василию Кудрявцеву. Его отправили в колонию на 8 лет. Помимо этого, он должен выплатить 14 млн — двукратный размер взяток.

Суд за взятки в особо крупном размере ждет и бывшего главного борца с коррупцией Владимира Вялкова. До 9 июня он находится в следственном изоляторе.

12 млн взятки попытался получить задержанный чиновник в Новосибирске
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Проверка#Взятка#ФНС
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