Попытка получить 12 млн взятки закончилась для новосибирского чиновника в СИЗО

Временно исполняющий обязанности руководителя отдела внутренних проверок Межрайонной инспекции ФНС №19 будет находиться под стражей до 21 июня 2024 года. Такое решение 24 апреля принял суд. В соответствии со статьей 290 УК РФ (получение взятки), Ибрагимли Расиф Вагиф оглы может быть осужден на срок от 8 до 15 лет лишения свободы, а также оштрафован на размер взятки, умноженной на 70.