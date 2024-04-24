Работа в Новосибирске с зарплатой от 1,5 млн — топ высокооплачиваемых вакансий

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Работодатели размещают сотни вакансий по поиску работников. Новосибирец может выбрать любое предложение, которое подходит ему в профессиональном плане. На сайте HeadHunter мы нашли самые высокооплачиваемые предложения на рынке труда, актуальные в апреле 2024 года.
Так, специалисту-продажнику и менеджеру в одном лице предлагают работать в компании застройщика. Причем рассматриваются варианты без опыта. Занятость будущему специалисту предлагают полную, с плавающими выходными. От сотрудника требуется поиск клиентов, работа со звонками, подбор и показ недвижимости. За такую работу предлагается оклад от 30 до 60 тысяч, однако, со слов работодателя, потолка в заработке нет. Некоторые специалисты получают от 300 до 1,5 млн рублей за продажи — и это самое щедрое предложение из всех вакансий.
Следующей по прибыли стала вакансия курьера, который доставляет легкие заказы. Можно работать без опыта, с частичной занятостью и гибким графиком или как подработка. Какие именно нужно доставлять товары, работодатель не уточняет. За работу предлагается от 126 до 168 тысяч рублей.
Также высокую зарплату предлагают плотнику-столяру. Специалист должен отделывать бани и сауны. Занятость полная, с опытом работы от 3-6 лет. В обязанности входит монтаж потолков, печей, дымоходов, а также утепление, пароизоляция. Работнику предлагают 150 тысяч рублей.