Работа в Новосибирске с зарплатой от 1,5 млн — топ высокооплачиваемых вакансий

Так, специалисту-продажнику и менеджеру в одном лице предлагают работать в компании застройщика. Причем рассматриваются варианты без опыта. Занятость будущему специалисту предлагают полную, с плавающими выходными. От сотрудника требуется поиск клиентов, работа со звонками, подбор и показ недвижимости. За такую работу предлагается оклад от 30 до 60 тысяч, однако, со слов работодателя, потолка в заработке нет. Некоторые специалисты получают от 300 до 1,5 млн рублей за продажи — и это самое щедрое предложение из всех вакансий.