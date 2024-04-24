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Клещ

Семь новосибирцев умерли из-за укусов клещей

24 апреля 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney
Клещ
Все семеро погибших были не привиты от клещевого энцефалита — самой опасной из всех инфекций, которые переносят клещи, уточнили в Роспотребнадзоре.

Семь жителей Новосибирской области скончались в 2023 году в результате укуса клещей. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Это на три человека меньше, чем в 2022 году (10 человек).

Все семеро погибших были не привиты от клещевого энцефалита. В ведомстве уточнили, что клещи являются переносчиками ряда болезней. Но особое внимание уделяют именно клещевому энцефалиту из-за вызванных им тяжелых осложнений, вплоть до летального исхода.

Всего за эпидемиологический сезон зафиксировали 17 670 укусов, лабораторно подтвердили 166 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом, из них 18 — это дети.

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Вакцинация от клещевого энцефалита состоит из серии прививок, первую из которых ставят осенью, вторую — в марте, следующую — через год. Далее прививку однократно повторяют раз в три года.

Практически все районы Новосибирской области являются местом обитания клещей. Поэтому важно быть начеку каждый раз, когда вы отправляетесь на природу.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Вакцинация#Клещ#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит
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