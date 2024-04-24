Семь новосибирцев умерли из-за укусов клещей

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Семь жителей Новосибирской области скончались в 2023 году в результате укуса клещей. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Это на три человека меньше, чем в 2022 году (10 человек).
Все семеро погибших были не привиты от клещевого энцефалита. В ведомстве уточнили, что клещи являются переносчиками ряда болезней. Но особое внимание уделяют именно клещевому энцефалиту из-за вызванных им тяжелых осложнений, вплоть до летального исхода.
Всего за эпидемиологический сезон зафиксировали 17 670 укусов, лабораторно подтвердили 166 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом, из них 18 — это дети.
Вакцинация от клещевого энцефалита состоит из серии прививок, первую из которых ставят осенью, вторую — в марте, следующую — через год. Далее прививку однократно повторяют раз в три года.
Практически все районы Новосибирской области являются местом обитания клещей. Поэтому важно быть начеку каждый раз, когда вы отправляетесь на природу.