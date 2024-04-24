Синоптики рассказали, когда закончатся мороз и снег в Новосибирске

Новосибирцев сегодня ждет холод за окном. Похолодало до нуля градусов и к тому же — выпал снег. Это стало полной неожиданностью для некоторых сибиряков, которые уже настроились на тепло и переобули зимнюю резину. На дорогах сейчас настоящий гололед, что является «адом» для водителей.