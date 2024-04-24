Синоптики рассказали, когда закончатся мороз и снег в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
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Updated Сегодня, 01:55
Новосибирцев сегодня ждет холод за окном. Похолодало до нуля градусов и к тому же — выпал снег. Это стало полной неожиданностью для некоторых сибиряков, которые уже настроились на тепло и переобули зимнюю резину. На дорогах сейчас настоящий гололед, что является «адом» для водителей.
Среда, 24 апреля станет последним холодным днем весны. Погодные сервисы обещают небольшой снег в течение дня. 25 числа тоже будет прохладным днем, где столбик термометра покажет +5 днем и -2 ночью, а вот с 26 числа начнет постепенно теплеть. На улице ожидается +13 днем, +2…+8 ночью, ясно. А вот 29 апреля пройдет небольшой дождь. На выходных будет пасмурно и +8.
Напомним, что ранее мы составили прогноз погоды на все апрельские и майские праздники. Спойлер: жары не будет.