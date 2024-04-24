Стало известно, как будут вывозить мусор на майские праздники в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Впереди майские праздники. Многие жители Новосибирска беспокоятся о том, как будет вывозиться мусор, ведь режим работы в выходные дни меняется. Однако региональный оператор МУП «САХ» успокоил горожан: на майские Спецавтохозяйство переходит на усиленный режим работы.
Как сообщило предприятие, вывозить мусор будут 300 мусоровозов. А это значит, что контейнеры не успеют переполняться.
Как показывает опыт предыдущих лет, проблемными участками, где переполняются контейнеры, становятся выезды из дачных обществ и частного сектора — преимущественно в Первомайском, Дзержинском и Калининском районах.
С учетом того, что у многих дачных обществ не заключен договор на вывоз ТКО, новосибирцы выбрасывают отходы на самую первую контейнерную площадку, которая попадается им на пути.
Если возникнет проблема с переполненными баками, то каждый горожанин может оставить заявку. Важный момент, что звонить можно только в рабочее время — с 8:00 до 20:00. Или же можно обратиться в официальную ВК-группу.