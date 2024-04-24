atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Мусор начнут вывозить чаще

Стало известно, как будут вывозить мусор на майские праздники в Новосибирске

24 апреля 2024, 06:14
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Мусор начнут вывозить чаще
Во время майских праздников в регионе начинается традиционная уборка мусора: организации проводят субботники, а дачники наводят порядки на огороде, как будут вывозить мусор в эти дни, рассказал регоператор.

Впереди майские праздники. Многие жители Новосибирска беспокоятся о том, как будет вывозиться мусор, ведь режим работы в выходные дни меняется. Однако региональный оператор МУП «САХ» успокоил горожан: на майские Спецавтохозяйство переходит на усиленный режим работы.

Как сообщило предприятие, вывозить мусор будут 300 мусоровозов. А это значит, что контейнеры не успеют переполняться.

Как показывает опыт предыдущих лет, проблемными участками, где переполняются контейнеры, становятся выезды из дачных обществ и частного сектора — преимущественно в Первомайском, Дзержинском и Калининском районах.

С учетом того, что у многих дачных обществ не заключен договор на вывоз ТКО, новосибирцы выбрасывают отходы на самую первую контейнерную площадку, которая попадается им на пути.

Если возникнет проблема с переполненными баками, то каждый горожанин может оставить заявку. Важный момент, что звонить можно только в рабочее время — с 8:00 до 20:00. Или же можно обратиться в официальную ВК-группу.

Что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора отходов
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцам подарят мороженое в обмен на крышечки и батарейки — куда приходитьКуда в Новосибирске сдать батарейки и крышечки — пункты приема
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Отходы#МУП САХ#Мусоровоз
Подпишитесь
Из-за наглых мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улице
Сегодня, 04:30
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Сегодня, 08:06
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
Вчера, 09:24
Синоптики рассказали, когда закончатся мороз и снег в Новосибирске
Сегодня, 01:52
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
Вчера, 10:48
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
Вчера, 08:55
"