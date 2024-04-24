Тайну расставания блогера из Новосибирска Давы с Бузовой раскроют эксперты

Одним из главных вопросов станет причина расставания 31-летнего блогера с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Пара была вместе 1,5 года и рассталась в 2021-м. Но до сих пор у поклонников нет четкого понимания, что же всё-таки произошло.