Тайну расставания блогера из Новосибирска Давы с Бузовой раскроют эксперты

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Эксперты будут угадывать артиста по личной вещи, почерку, линиям на ладонях.
Одним из главных вопросов станет причина расставания 31-летнего блогера с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Пара была вместе 1,5 года и рассталась в 2021-м. Но до сих пор у поклонников нет четкого понимания, что же всё-таки произошло.
Манукян признался, что от экспертов ждет правды — даже той, в которой он боится признаться сам себе.
Выпуск с новосибирцем выйдет 25 апреля. В первом выпуске 15 сезона секретным гостем стала бывшая Давы Ольга Бузова. Это второй визит певицы, она уже была героиней шоу в 2017 году.