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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Давид Манукян

Тайну расставания блогера из Новосибирска Давы с Бузовой раскроют эксперты

24 апреля 2024, 08:30
Фото: соцсети
Давид Манукян
Давид Манукян (он же Дава) станет героем возрожденной передачи «Человек-невидимка» на ТВ-3, сообщает пресс-служба телеканала.

Эксперты будут угадывать артиста по личной вещи, почерку, линиям на ладонях.

Одним из главных вопросов станет причина расставания 31-летнего блогера с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Пара была вместе 1,5 года и рассталась в 2021-м. Но до сих пор у поклонников нет четкого понимания, что же всё-таки произошло.

Манукян признался, что от экспертов ждет правды — даже той, в которой он боится признаться сам себе.

Выпуск с новосибирцем выйдет 25 апреля. В первом выпуске 15 сезона секретным гостем стала бывшая Давы Ольга Бузова. Это второй визит певицы, она уже была героиней шоу в 2017 году.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Блогер#Шоу#Дава#ТВ#Шоумен
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