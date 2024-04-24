Тульский слесарь выиграл в лотерею 1 000 000 рублей

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Александр рассказывает, что когда он покупал билеты, он был в депрессивном настроении и решил поднять себе настроение, купив несколько лотерейных билетов в торговом центре. Судьба улыбнулась ему сразу же — первый билет оказался выигрышным, пишет tsn24.ru.
В настоящее время Александр работает слесарем и ищет новую работу. Он планирует использовать выигрышные деньги для погашения кредитов и приобретения автомобиля.