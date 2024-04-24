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Тульский слесарь выиграл в лотерею 1 000 000 рублей

24 апреля 2024, 04:43
Тульский механик, Александр Кульков, выиграл в лотерее и получил миллион рублей. В последнее время он участвовал только в мгновенных лотереях, но весной этого года решил сыграть в «Спортлото „7 из 49“».

Александр рассказывает, что когда он покупал билеты, он был в депрессивном настроении и решил поднять себе настроение, купив несколько лотерейных билетов в торговом центре. Судьба улыбнулась ему сразу же — первый билет оказался выигрышным, пишет tsn24.ru.

В настоящее время Александр работает слесарем и ищет новую работу. Он планирует использовать выигрышные деньги для погашения кредитов и приобретения автомобиля.

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