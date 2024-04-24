Убившего пятерых рецидивиста Барсука из колонии «Алькатрас» судят в Новосибирске

После первого освобождения, летом 2011 года, он совершил жестокое убийство, которое потрясло весь город. В квартире на Гусинобродском шоссе была найдена семья: муж с женой и 6-летний ребенок. Выяснилось, что Барсук познакомился с главой семьей (он же работал раньше в исправительной колонии) и пошел к ним на застолье: праздновать День народного единства. В квартире якобы жена начала приставать к гостю, что не понравилось ее супругу. Начался конфликт. Барсук схватился за нож и зарезал всю семью, перед этим изнасиловав девочку.