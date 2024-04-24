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Барсук убил несколько человек

Убившего пятерых рецидивиста Барсука из колонии «Алькатрас» судят в Новосибирске

24 апреля 2024, 02:31
Фото: 1MI
Барсук убил несколько человек
В Новосибирске проходит суд над убийцей Геннадием Барсуком, который жестоко расправился с семьей и сейчас отбывает пожизненный срок в колонии.

Геннадий Барсук погубил пять человек в Новосибирске. Свой криминальный путь он начал еще в 15 лет, когда попался за кражи и разбои. Сейчас ему 45 лет и за его плечами 18-лет отсидки в тюрьме и новые пожизненные сроки.

После первого освобождения, летом 2011 года, он совершил жестокое убийство, которое потрясло весь город. В квартире на Гусинобродском шоссе была найдена семья: муж с женой и 6-летний ребенок. Выяснилось, что Барсук познакомился с главой семьей (он же работал раньше в исправительной колонии) и пошел к ним на застолье: праздновать День народного единства. В квартире якобы жена начала приставать к гостю, что не понравилось ее супругу. Начался конфликт. Барсук схватился за нож и зарезал всю семью, перед этим изнасиловав девочку.

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Нашли злоумышленника практически сразу. Сначала он отрицал свою вину: говорил, что никого не убивал, однако в суде было доказано обратное. Также преступник заявлял, что показания из него практически «выбивали», но позже он сам признался в своих деяниях. Свой срок он отбывает в колонии «Алькатрас», которая находится на отдельном острове в Вологодской области. Сидит он в камере-одиночке и выезды в суд для таких заключенных являются банальной сменой обстановки.

Кроме того было известно, что убийца зарезал еще двух человек, которые не имели постоянное место жительства. Это стало известно в 2016 году. Само убийство произошло в 2011. Тогда суд назначил ему еще один пожизненный срок.

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В 2024 году Геннадий Барсук снова оказался на скамье подсудимых. Теперь он обвиняется в покушении на убийство в 2011 году, на новосибирской свалке. По данным следствия, женщина стала случайным свидетелем того самого убийства бездомных. Тогда Барсук догнал сибирячку, ударил ее по лицу и ножом в грудь. Жертва притворилась мертвой, что ее и спасло. Однако это убийство не связывали с Барсуком. Вскоре женщина умерла. Сейчас началось новое разбирательство.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Рецидивист#18+
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