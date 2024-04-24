Угрожавших сверстнице электрошокером подростков нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В Новосибирске полицейские нашли двух подростков, 20 апреля угрожавших 13-летней школьнице электрошокером. Инцидент произошел в субботу, 20 апреля на МЖК: местные жители утверждают, что дети-мигранты сколотили там свою банду.
Известно, что одному из подозреваемых всего 11, а второму — 13 лет. На девочку они напали возле остановки общественного транспорта «Улица Виталия Потылицына». Происшествие на свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Все собранные материалы из МВД были переданы в региональный Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за хулиганство.