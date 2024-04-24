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Published Сегодня, 13:49

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В Новосибирске установили личности подростков, угрожавших электрошокером

Угрожавших сверстнице электрошокером подростков нашли в Новосибирске

24 апреля 2024, 13:49
Фото: 1MI

В Новосибирске установили личности подростков, угрожавших электрошокером

В Новосибирске установили личности подозреваемых в хулиганстве подростков, заведено уголовное дело, рассказали в областном полицейском управлении.

В Новосибирске полицейские нашли двух подростков, 20 апреля угрожавших 13-летней школьнице электрошокером. Инцидент произошел в субботу, 20 апреля на МЖК: местные жители утверждают, что дети-мигранты сколотили там свою банду.

Известно, что одному из подозреваемых всего 11, а второму — 13 лет. На девочку они напали возле остановки общественного транспорта «Улица Виталия Потылицына». Происшествие на свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Все собранные материалы из МВД были переданы в региональный Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за хулиганство.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Подростки#Хулиганство#Электрошокер
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