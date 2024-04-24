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Уровень воды в Оби стремится к опасной отметке в Новосибирске

Уровень воды в Оби стремится к опасной отметке в Новосибирске

24 апреля 2024, 09:59
Фото: atas.info
На Обском водохранилище сбрасывают воду за плотиной ГЭС, в связи с этим возможно подтопление садовых обществ, рассказали в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Новосибирске из-за продолжающегося повышения уровня Оби возможен приход воды на территорию садовых обществ, расположенных между рекой и Бердским шоссе. Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС, вода в водоеме прибывает в связи со сбросом воды за плотину ГЭС.

В организации уточнили, что в среду, 24 апреля в 8 часов утра уровень воды в Оби в черте Новосибирска достиг 358 сантиметров. Подтопление дач может начаться, если вода поднимется до уровня 360 сантиметров.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что в месте предполагаемого подтопления дач в настоящий момент работает оперативная группа из сотрудников ведомства, занимающихся постоянным мониторингом обстановки на Оби.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Вода#МЧС#Мониторинг#Подтопление#Садовые общества
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