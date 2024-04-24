Уровень воды в Оби стремится к опасной отметке в Новосибирске

В Новосибирске из-за продолжающегося повышения уровня Оби возможен приход воды на территорию садовых обществ, расположенных между рекой и Бердским шоссе. Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС, вода в водоеме прибывает в связи со сбросом воды за плотину ГЭС.