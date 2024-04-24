Уровень воды в Оби стремится к опасной отметке в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Новосибирске из-за продолжающегося повышения уровня Оби возможен приход воды на территорию садовых обществ, расположенных между рекой и Бердским шоссе. Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС, вода в водоеме прибывает в связи со сбросом воды за плотину ГЭС.
В организации уточнили, что в среду, 24 апреля в 8 часов утра уровень воды в Оби в черте Новосибирска достиг 358 сантиметров. Подтопление дач может начаться, если вода поднимется до уровня 360 сантиметров.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что в месте предполагаемого подтопления дач в настоящий момент работает оперативная группа из сотрудников ведомства, занимающихся постоянным мониторингом обстановки на Оби.