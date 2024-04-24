Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Подъезды к ряду населенных пунктов и СНТ на Ключевской трассе пришли в негодность. О разрушенных дорогах сообщают жители деревни Ключи, поселка Университетский и нескольких СНТ, расположенных рядом.
Покрытие дорог разрушено, во время осадков всё становится еще хуже: дороги размывает. Ситуацию усугубляют многочисленные ямы и колеи. Доходит до того, что жители не могут подъехать к своим домам и вынуждены идти пешком. Экстренные службы не могут подъезжать к домам.
Ситуацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил региональному ведомству отчитаться о результатах проверки.