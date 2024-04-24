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Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин

Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин

24 апреля 2024, 08:06
Фото: 1MI
Жители не могут подъехать к своим домам, не говоря уже о «скорых» и автомобилях других экстренных служб, сообщает СК.

Подъезды к ряду населенных пунктов и СНТ на Ключевской трассе пришли в негодность. О разрушенных дорогах сообщают жители деревни Ключи, поселка Университетский и нескольких СНТ, расположенных рядом.

Покрытие дорог разрушено, во время осадков всё становится еще хуже: дороги размывает. Ситуацию усугубляют многочисленные ямы и колеи. Доходит до того, что жители не могут подъехать к своим домам и вынуждены идти пешком. Экстренные службы не могут подъезжать к домам.

Ситуацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил региональному ведомству отчитаться о результатах проверки.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Проверка#СК РФ#Александр Бастрыкин#СНТ
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