Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин

Покрытие дорог разрушено, во время осадков всё становится еще хуже: дороги размывает. Ситуацию усугубляют многочисленные ямы и колеи. Доходит до того, что жители не могут подъехать к своим домам и вынуждены идти пешком. Экстренные службы не могут подъезжать к домам.