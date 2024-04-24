На «Сибирь-Арене» впервые пройдет международный турнир по хоккею

Posted 24 апреля, 12:10
Published 24 апреля, 12:10
Modified 6 августа, 09:21
Updated 6 августа, 09:21
В Новосибирске в четверг, 25 апреля, стартует международный турнир по хоккею с участием хоккеистов не старше 20 лет (0+). Как сообщили в пресс-службе Минспорта региона, в соревнованиях примут участие сборные Белоруссии, Казахстана, России и сборная, составленная из игроков Студенческой хоккейной лиги.
Это будут первые международные соревнования, проведенные на «Сибирь-Арене» после ее открытия. По словам главы областного Минспорта Сергея Ахапова, к турниру большой интерес проявили хоккейные специалисты и поклонники этого зрелищного вида спорта.
Тем не менее, по официальному сайту «Сибирь-Арены» билетов на предстоящие поединки пока предостаточно, но лишь на матчи, в которых сборная России не участвует. На первую встречу хозяев турнира со студенческой командой осталось всего около 300 билетов стоимостью 20 и 450 рублей, и не на очень удобные места.
«Мы ждём интересные матчи, ведь как раз в этом в возрасте игроки раскрываются, переходят в большой хоккей, стараются проявить себя, поэтому к встречам будет приковано особое внимание профессиональных специалистов. Мы приглашаем болельщиков на все матчи, в том числе и на хоккей 3 на 3, они увидят яркое зрелище. Я думаю, многие придут с детьми, поэтому предстоящий турнир, безусловно, будет способствовать популяризации хоккея в Новосибирске», — подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Помимо традиционных игр, зрителей ждут зрелищные матчи по системе «три на три». Турнир завершится 28 апреля.
Отметим, изначально «Сибирь-Арена» строилась для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в конце 2022 года. Чемпионат проводится Международной хоккейной федерацией, это одно из важнейших соревнований, по итогам которого клубы НХЛ производят набор лучших игроков. МЧМ-22 так и не состоялся после того как хоккейная федерация отменила проведение чемпионата в России из-за СВО. Власти нашли альтернативу и организовали международный турнир, в котором будут участвовать соседние государства.
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