На «Сибирь-Арене» впервые пройдет международный турнир по хоккею

Тем не менее, по официальному сайту «Сибирь-Арены» билетов на предстоящие поединки пока предостаточно, но лишь на матчи, в которых сборная России не участвует. На первую встречу хозяев турнира со студенческой командой осталось всего около 300 билетов стоимостью 20 и 450 рублей, и не на очень удобные места.