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Вновь пообещали поднять зарплаты бюджетникам в Новосибирской области

Вновь пообещали поднять зарплаты бюджетникам в Новосибирской области

24 апреля 2024, 07:00
Фото: 1MI
Оклады бюджетникам региона увеличат вслед за повышением средней зарплаты в Новосибирской области, заявил губернатор Андрей Травников в прямом эфире ОТС.

В Новосибирской области в нынешнем году ежемесячный доход сотрудников бюджетных организаций возрастет на 10,5%. Об этом глава региона Андрей Травников рассказал в прямом эфире телекомпании ОТС.

Губернатор отметил, что инфляция сейчас достаточно высока — соответственно, в Новосибирской области растет и средняя заработная плата. При принятии бюджета на текущий год было запланировано повысить зарплаты на 10,5%, но судя по ситуации в первом квартале, возможно понадобится еще одно повышение.

В 2023 году в регионе зарплаты работником бюджетной сферы пришлось повышать два раза: на 10% и 7,5%, напомнил Травников.

По данным статистики РИА Новости, Новосибирская область оказалась на 36 месте рейтинга по уровню зарплат без учета Москвы. В марте средняя зарплата в регионе равнялась 51,8 тысячи рублей.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Повышение#Инфляция#Зарплата#Бюджетники
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