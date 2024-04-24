Вновь пообещали поднять зарплаты бюджетникам в Новосибирской области

Губернатор отметил, что инфляция сейчас достаточно высока — соответственно, в Новосибирской области растет и средняя заработная плата. При принятии бюджета на текущий год было запланировано повысить зарплаты на 10,5%, но судя по ситуации в первом квартале, возможно понадобится еще одно повышение.