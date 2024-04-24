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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

За убийство школьника на новосибирском пляже повторно осудят охранника

За убийство школьника на новосибирском пляже повторно осудят охранника

24 апреля 2024, 06:52
Фото: Новосибирский областной суд
В январе присяжные поверили обвиняемому в убийстве Ивану Прудникову и признали его невиновным, мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Ивана Прудникова снова будут судить за убийство подростка на пляже «У моря» в Советском районе в 2018 году. В феврале на основании решения присяжных суд признал охранника невиновным, его освободили из-под стражи.

Прокуратура и родители погибшего не согласились с приговором и подали апелляцию. 24 апреля суд принял их доводы и направил уголовное дело на пересмотр.

Прудников пробудет в следственном изоляторе до 24 июля 2024 года. Наказание по ст. 105 УК РФ (Убийство) составляет от 6 до 15 лет лишения свободы.

Фото: Новосибирский областной суд

В июне 2018 года 16-летний подросток из Новокузнецка отдыхал с другом и его семьей в палаточном лагере на берегу водохранилища. В один из дней между охранником и школьником произошел конфликт. Прудников ударил ножом оппонента в шею четыре раза. Подросток скончался. Следователи выдвинули версию, что причиной послужили личные снимки. Якобы на них подросток запечатлел охранника с женщиной. Сам обвиняемый уверяет, что парня не убивал, и его судят за чужое преступление.

Суд оправдал обвиненного охранника в убийстве подростка на пляже в Новосибирске
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