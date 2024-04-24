За убийство школьника на новосибирском пляже повторно осудят охранника

В июне 2018 года 16-летний подросток из Новокузнецка отдыхал с другом и его семьей в палаточном лагере на берегу водохранилища. В один из дней между охранником и школьником произошел конфликт. Прудников ударил ножом оппонента в шею четыре раза. Подросток скончался. Следователи выдвинули версию, что причиной послужили личные снимки. Якобы на них подросток запечатлел охранника с женщиной. Сам обвиняемый уверяет, что парня не убивал, и его судят за чужое преступление.