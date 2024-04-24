За убийство школьника на новосибирском пляже повторно осудят охранника

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Ивана Прудникова снова будут судить за убийство подростка на пляже «У моря» в Советском районе в 2018 году. В феврале на основании решения присяжных суд признал охранника невиновным, его освободили из-под стражи.
Прокуратура и родители погибшего не согласились с приговором и подали апелляцию. 24 апреля суд принял их доводы и направил уголовное дело на пересмотр.
Прудников пробудет в следственном изоляторе до 24 июля 2024 года. Наказание по ст. 105 УК РФ (Убийство) составляет от 6 до 15 лет лишения свободы.
В июне 2018 года 16-летний подросток из Новокузнецка отдыхал с другом и его семьей в палаточном лагере на берегу водохранилища. В один из дней между охранником и школьником произошел конфликт. Прудников ударил ножом оппонента в шею четыре раза. Подросток скончался. Следователи выдвинули версию, что причиной послужили личные снимки. Якобы на них подросток запечатлел охранника с женщиной. Сам обвиняемый уверяет, что парня не убивал, и его судят за чужое преступление.