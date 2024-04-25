16 тонн нелегального пива нашли на новосибирском складе — как с ним поступили?

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
На одном из складов на улице Станционная обнаружили 16 тонн пива. При этом в ЕГАИС это пиво внесено не было, документов на партию, удостоверяющих их легальность, также не предоставили.
Найденный алкоголь признали контрафактом и отправили на хранение в АО «Росспиртпром».
Между тем, депутаты Заксобрания региона взялись за «наливайки». Сейчас идет обсуждение ограничительных мер. Среди вариантов называют закрытие части точек и сокращение времени их работы. По заверениям парламентариев, власти пойдут по «самому жесткому варианту».