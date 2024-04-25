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Published Сегодня, 10:36

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16 тонн нелегального пива нашли на новосибирском складе — как с ним поступили?

16 тонн нелегального пива нашли на новосибирском складе — как с ним поступили?

25 апреля 2024, 10:36
Фото: 1MI
В ЕГАИС это пиво внесено не было, документов на партию также не предоставили, сообщает пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

На одном из складов на улице Станционная обнаружили 16 тонн пива. При этом в ЕГАИС это пиво внесено не было, документов на партию, удостоверяющих их легальность, также не предоставили.

Найденный алкоголь признали контрафактом и отправили на хранение в АО «Росспиртпром».

Фото: fsrar.gov.ru

Между тем, депутаты Заксобрания региона взялись за «наливайки». Сейчас идет обсуждение ограничительных мер. Среди вариантов называют закрытие части точек и сокращение времени их работы. По заверениям парламентариев, власти пойдут по «самому жесткому варианту».

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