4,5 года «строгача» за взятки получил новосибирский опер-вымогатель

В 2022 году Асланян вместе с коллегами проводил проверку у торговцев. При выявлении признаков контрафакта у спортивной обуви предпринимателю намекнули, что товар можно вернуть за определенную плату. Предприниматель передал требуемую сумму, полицейские поделили ее между собой. Но после повторения ситуации мужчина пошел к правоохранителям. Всего Асланян получил взятку дважды — 320 тысяч и 200 тысяч рублей.