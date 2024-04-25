4,5 года «строгача» за взятки получил новосибирский опер-вымогатель

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Суд признал бывшего оперуполномоченного ОЭБиПК Арамиса Асланяна виновным в получении взяток (п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его лишили звания лейтенанта, назначили 4,5 года колонии строгого режима. Кроме того, должен оплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу государства.
В 2022 году Асланян вместе с коллегами проводил проверку у торговцев. При выявлении признаков контрафакта у спортивной обуви предпринимателю намекнули, что товар можно вернуть за определенную плату. Предприниматель передал требуемую сумму, полицейские поделили ее между собой. Но после повторения ситуации мужчина пошел к правоохранителям. Всего Асланян получил взятку дважды — 320 тысяч и 200 тысяч рублей.
Всех вымогателей задержали. Асланян пошел на сделку со следствием, дал показания против коллег, передал всю имеющуюся информацию следователям.
Четырех коллег Асланяна — начальника отдела Анатолия Семенова, его подчиненных Игоря Юшина, Алексея Пирского и Андрея Мельникова — судят отдельно. Против них возбудили семь уголовных дел.