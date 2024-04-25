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4,5 года «строгача» за взятки получил новосибирский опер-вымогатель

4,5 года «строгача» за взятки получил новосибирский опер-вымогатель

25 апреля 2024, 04:17
Фото: 1MI
Арамиса Асланяна признали виновным, ему назначили 4 года 6 месяцев строгого режима, он должен заплатить 800 тысяч в счет государства, сообщает Управление судебного департамента.

Суд признал бывшего оперуполномоченного ОЭБиПК Арамиса Асланяна виновным в получении взяток (п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его лишили звания лейтенанта, назначили 4,5 года колонии строгого режима. Кроме того, должен оплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу государства.

В 2022 году Асланян вместе с коллегами проводил проверку у торговцев. При выявлении признаков контрафакта у спортивной обуви предпринимателю намекнули, что товар можно вернуть за определенную плату. Предприниматель передал требуемую сумму, полицейские поделили ее между собой. Но после повторения ситуации мужчина пошел к правоохранителям. Всего Асланян получил взятку дважды — 320 тысяч и 200 тысяч рублей.

Всех вымогателей задержали. Асланян пошел на сделку со следствием, дал показания против коллег, передал всю имеющуюся информацию следователям.

Четырех коллег Асланяна — начальника отдела Анатолия Семенова, его подчиненных Игоря Юшина, Алексея Пирского и Андрея Мельникова — судят отдельно. Против них возбудили семь уголовных дел.

Четырех экс-полицейских судят за взятки. Вместе они получили больше 2 млн рублей
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