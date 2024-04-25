Алиментов на двух детей от Павла Прилучного добилась его бывшая жена

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
У актера из Новосибирска Павла Прилучного и Агаты Муцениеце есть двое детей — сын и дочь. Звездная пара рассталась в 2020 году и до сих пор они находятся в конфликте. Они не могут решить финансовый вопрос.
После развода Муцениеце через суд выселяла Прилучного из их общей квартиры, затем заставила платить компенсацию за адвокатов, потом подала иск на алименты, но по неизвестным причинам его забрала. И вот, в очередной раз, актриса решила вновь обратиться к суду. Она требовала выплаты алиментов. Дело рассматривал Головинский районный суд. Детали не разглашаются, однако известно, что иск был удовлетворен лишь частично.
Примечательно, но несмотря на финансовую сторону, Прилучный постоянно проводит время со своими детьми. С ними ладит и его нынешняя жена Зепюр Брутян. Они часто публикуют счастливые фотографии в соцсети.