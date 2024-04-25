Алиментов на двух детей от Павла Прилучного добилась его бывшая жена

После развода Муцениеце через суд выселяла Прилучного из их общей квартиры, затем заставила платить компенсацию за адвокатов, потом подала иск на алименты, но по неизвестным причинам его забрала. И вот, в очередной раз, актриса решила вновь обратиться к суду. Она требовала выплаты алиментов. Дело рассматривал Головинский районный суд. Детали не разглашаются, однако известно, что иск был удовлетворен лишь частично.