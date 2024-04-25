Авиабилеты могут подорожать в четыре раза — с чем это связано

Особенно увеличение цен может коснуться популярных направлений, таких как Юго-Восточная Азия, Турция и Египет, где цены на билеты могут удвоиться или даже утроиться. В первом квартале этого года цены уже поднялись на 25% по сравнению с прошлым годом, потому что государство сократило субсидии в авиацию. Спрос на авиаперелеты растет, и это также влияет на рост цен.