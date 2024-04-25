Авиабилеты могут подорожать в четыре раза — с чем это связано

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Особенно увеличение цен может коснуться популярных направлений, таких как Юго-Восточная Азия, Турция и Египет, где цены на билеты могут удвоиться или даже утроиться. В первом квартале этого года цены уже поднялись на 25% по сравнению с прошлым годом, потому что государство сократило субсидии в авиацию. Спрос на авиаперелеты растет, и это также влияет на рост цен.
Как объясняет эксперт, главными факторами, которые влияют на рост стоимости авиаперевозок, являются цена на топливо, инфляция, сборы на содержание аэропортов и лизинг воздушных судов. Удары по нефтеперерабатывающим заводам и политическая ситуация могут привести к повышению цены на топливо, что негативно сказывается на стоимости авиабилетов.
Также рост стоимости авиаперевозок обусловлен повышением затрат на ремонтно-техническое обслуживание самолетов и покупку запчастей. Оборудование и запчасти являются импортными, поэтому рост курса валют также влияет на цены на авиабилеты.
В целом, эксперт подводит итог, что рост цен на авиабилеты будет зависеть от популярности направлений и рассчитывает, что в среднем они вырастут на 10-15%. Однако, в Турции, например, цены могут неожиданно упасть из-за снижения спроса, сообщают «Новые Известия».
Так, улететь из Новосибирска в Бангкок туда и обратно обойдется туристу от 52 тысяч рублей. До Дубая долететь в одну сторону стоит от 24 тысяч рублей. В Стамбул билет в одну сторону обойдется также в 24 тысячи рублей. Долететь до Тбилиси — от 28 тысяч рублей.