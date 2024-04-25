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Есть пострадавшие

Девять новосибирцев пострадали в жутком ДТП с маршруткой и грузовиком

25 апреля 2024, 02:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Есть пострадавшие
Серьезная авария с пострадавшими произошла на трассе в Новосибирской области, о чем сообщает служба 112.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 апреля в Болотнинском районе. По предварительной информации оперативной службы 112, на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль.

ДТП случилось на 125-м км автомобильной дороги. Кто стал виновником аварии, не сообщается.

Из-за удара пострадали девять пассажиров — они находились в общественном транспорте. Врачи оценивают состояние двух людей как тяжелое.

Другие подробности пока остаются неизвестными. В ГИБДД прокомментируют информацию позже.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Автомобиль#Пострадавшие#Болотнинский район
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