Девять новосибирцев пострадали в жутком ДТП с маршруткой и грузовиком

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Published Сегодня, 02:35
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Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 апреля в Болотнинском районе. По предварительной информации оперативной службы 112, на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль.
ДТП случилось на 125-м км автомобильной дороги. Кто стал виновником аварии, не сообщается.
Из-за удара пострадали девять пассажиров — они находились в общественном транспорте. Врачи оценивают состояние двух людей как тяжелое.
Другие подробности пока остаются неизвестными. В ГИБДД прокомментируют информацию позже.