atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Узнать оценку — легко

Диктант Победы 26 апреля 2024: как узнать свою оценку

25 апреля 2024, 05:02
Фото: 1MI
Узнать оценку — легко
26 апреля 2024 в России напишут Диктант Победы, который проверяет знания истории о Великой Отечественной войне. Рассказываем, как узнать свою оценку.

В 9:00 часов по московскому времени (в 13:00 по новосибирскому), в России напишут Диктант Победы. Любой желающий может стать участником Всероссийской акции. Диктант посвящен историческим событиям Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах.

Написать его можно как в очном режиме на разных площадках, которых в Новосибирске несколько сотен, а также онлайн — на официальном сайте.

Чтобы быть участником акции в онлайн-режиме, необходимо пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф. Также там можно порешать тренировочные тесты. Результаты будут известны сразу же после прохождения диктанта. А вот у тех, кто писал его в оффлайне, работы проверят только в мае–июне. Победителей разместят на сайте.

Диктант Победы 26 апреля 2024: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы
Узнать подробнее
Читайте также:
Парад Победы 2024: полная программа праздника по часам, салют и акции
#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Диктант#Диктант Победы#Война#Великая Отечественная война
Подпишитесь
Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал
Сегодня, 07:02
Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска
Сегодня, 07:49
Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
Сегодня, 06:54
Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска
Сегодня, 06:15
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Вчера, 08:06
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"