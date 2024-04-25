Диктант Победы 26 апреля 2024: как узнать свою оценку

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В 9:00 часов по московскому времени (в 13:00 по новосибирскому), в России напишут Диктант Победы. Любой желающий может стать участником Всероссийской акции. Диктант посвящен историческим событиям Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах.
Написать его можно как в очном режиме на разных площадках, которых в Новосибирске несколько сотен, а также онлайн — на официальном сайте.
Чтобы быть участником акции в онлайн-режиме, необходимо пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф. Также там можно порешать тренировочные тесты. Результаты будут известны сразу же после прохождения диктанта. А вот у тех, кто писал его в оффлайне, работы проверят только в мае–июне. Победителей разместят на сайте.