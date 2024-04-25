Диктант Победы 26 апреля 2024: как узнать свою оценку

Чтобы быть участником акции в онлайн-режиме, необходимо пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф. Также там можно порешать тренировочные тесты. Результаты будут известны сразу же после прохождения диктанта. А вот у тех, кто писал его в оффлайне, работы проверят только в мае–июне. Победителей разместят на сайте.