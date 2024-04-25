atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В процессе строительства новый ЛДС подорожал в несколько раз

Генподрядчик «Сибирь-Арены» требует 1,6 млрд от правительства Новосибирской области

25 апреля 2024, 09:49
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В процессе строительства новый ЛДС подорожал в несколько раз
Иск более чем на 1,6 млрд рублей московская структура подала к государственной областной компании «Арена», следует из материалов картотеки арбитражного суда.

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск ООО «Элинальфа» к ГКУ НСО «Арена». Со структуры областного правительства требуют взыскания задолженности в размере 1 691 280 935 рублей. В качестве третьего лица «Элинальфа» требует привлечь к процессу региональную прокуратуру. Подробностей о том, как образовалась эта задолженность, пока не приводится. Детали будут озвучены в ходе судебного заседания, которое назначено на 8 мая.

«Прокуратуре Новосибирской области представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов», — говорится в определении, которое вынесла судья Дарья Дорофеева.

Требования ООО «Элинальфа» — встречный иск в ответ на исковое заявление ГКУ НСО «Арена» о взыскании 6,5 млн рублей незаконного обогащения.

ООО «Элинальфа», зарегистрированное в Москве, выступало в роли генерального подрядчика возведения ледового дворца спорта в пойме на левом берегу Оби, который стал базой хоккейного клуба «Сибирь». ГКУ НСО «Арена» — структура, специально созданная правительством Новосибирской области для строительства стадиона.

Общая сумма исков, поданных «Ареной» к «Элинальфа» в Арбитражный суд Новосибирской области на текущий момент составляет около 4 млрд рублей.

ЛДС был официально открыт в августе 2023, спустя более чем год от первоначально озвученного срока. Стройка сопровождалась многочисленными скандалами, а итоговая стоимость нового спортивного объекта составила 14,4 млрд рублей вместо 3,5 млрд, заложенных в первоначальную смету.

Читайте также:
Новую парковку с конечной остановкой автобусов построят у ЛДС в НовосибирскеПарк «Арена» у нового ЛДС стал лауреатом премии «Парки России»В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» за мошенничество и подкуп
#Экономика#Новосибирск#Суд#ЛДС#Сибирь-Арена#Иск
Подпишитесь
Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал
Сегодня, 07:02
Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска
Сегодня, 07:49
Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
Сегодня, 06:54
Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска
Сегодня, 06:15
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Вчера, 08:06
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"