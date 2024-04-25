Генподрядчик «Сибирь-Арены» требует 1,6 млрд от правительства Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск ООО «Элинальфа» к ГКУ НСО «Арена». Со структуры областного правительства требуют взыскания задолженности в размере 1 691 280 935 рублей. В качестве третьего лица «Элинальфа» требует привлечь к процессу региональную прокуратуру. Подробностей о том, как образовалась эта задолженность, пока не приводится. Детали будут озвучены в ходе судебного заседания, которое назначено на 8 мая.