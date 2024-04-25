Генподрядчик «Сибирь-Арены» требует 1,6 млрд от правительства Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск ООО «Элинальфа» к ГКУ НСО «Арена». Со структуры областного правительства требуют взыскания задолженности в размере 1 691 280 935 рублей. В качестве третьего лица «Элинальфа» требует привлечь к процессу региональную прокуратуру. Подробностей о том, как образовалась эта задолженность, пока не приводится. Детали будут озвучены в ходе судебного заседания, которое назначено на 8 мая.
«Прокуратуре Новосибирской области представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов», — говорится в определении, которое вынесла судья Дарья Дорофеева.
Требования ООО «Элинальфа» — встречный иск в ответ на исковое заявление ГКУ НСО «Арена» о взыскании 6,5 млн рублей незаконного обогащения.
ООО «Элинальфа», зарегистрированное в Москве, выступало в роли генерального подрядчика возведения ледового дворца спорта в пойме на левом берегу Оби, который стал базой хоккейного клуба «Сибирь». ГКУ НСО «Арена» — структура, специально созданная правительством Новосибирской области для строительства стадиона.
Общая сумма исков, поданных «Ареной» к «Элинальфа» в Арбитражный суд Новосибирской области на текущий момент составляет около 4 млрд рублей.
ЛДС был официально открыт в августе 2023, спустя более чем год от первоначально озвученного срока. Стройка сопровождалась многочисленными скандалами, а итоговая стоимость нового спортивного объекта составила 14,4 млрд рублей вместо 3,5 млрд, заложенных в первоначальную смету.