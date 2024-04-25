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Мальчик бьет сверстников

Малолетний хулиган держит в страхе весь район Новосибирска

25 апреля 2024, 11:58
Фото: 1MI
Мальчик бьет сверстников
В одном из районов Новосибирска школьник запугал всех сверстников и некоторых из родителей, о чем сообщили очевидцы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Все происходит в Кировском районе города. Третьеклассник знаменит своими хулиганскими выходками. Он запугал всех детей с улицы. Теперь родители опасаются выпускать ребят погулять. Мальчику девять лет.

Он был замечен в порче чужого имущества. Например, недавно он испортил домофон на подъезде, кидая в него камень. Этот инцидент засняла камера. В феврале школьник разгромил припаркованные машины, на что получил замечание от взрослого. При этом останавливаться он не собирался и послал мужчину матом.

В декабре мальчик устроил настоящий погром в своем классе. В соцсетях распространилась информация, что он вырвал клок волос у учительницы, душил сверстника, поцарапал директора школы и покусал одноклассников. Угомонить его пришлось бойцам ГБР. Эти выходки очень пугают родителей. Обращались ли они в полицию, неизвестно.

Напомним, ранее подростки напали на сверстницу, угрожая ей электрошокером. Девочка сильно испугалась. Поисками хулиганов занялась полиция. Вычислить их было легко: это были два школьника 11 и 13 лет. Сейчас возбуждено дело за хулиганство.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Скандал#Разборки
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