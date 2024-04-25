Малолетний хулиган держит в страхе весь район Новосибирска

Он был замечен в порче чужого имущества. Например, недавно он испортил домофон на подъезде, кидая в него камень. Этот инцидент засняла камера. В феврале школьник разгромил припаркованные машины, на что получил замечание от взрослого. При этом останавливаться он не собирался и послал мужчину матом.