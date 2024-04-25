Малолетний хулиган держит в страхе весь район Новосибирска

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Все происходит в Кировском районе города. Третьеклассник знаменит своими хулиганскими выходками. Он запугал всех детей с улицы. Теперь родители опасаются выпускать ребят погулять. Мальчику девять лет.
Он был замечен в порче чужого имущества. Например, недавно он испортил домофон на подъезде, кидая в него камень. Этот инцидент засняла камера. В феврале школьник разгромил припаркованные машины, на что получил замечание от взрослого. При этом останавливаться он не собирался и послал мужчину матом.
В декабре мальчик устроил настоящий погром в своем классе. В соцсетях распространилась информация, что он вырвал клок волос у учительницы, душил сверстника, поцарапал директора школы и покусал одноклассников. Угомонить его пришлось бойцам ГБР. Эти выходки очень пугают родителей. Обращались ли они в полицию, неизвестно.
Напомним, ранее подростки напали на сверстницу, угрожая ей электрошокером. Девочка сильно испугалась. Поисками хулиганов занялась полиция. Вычислить их было легко: это были два школьника 11 и 13 лет. Сейчас возбуждено дело за хулиганство.