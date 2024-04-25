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Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска

Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска

25 апреля 2024, 06:15
Фото: 1MI
В столице Сибири прошел рейд по многочисленным автомойкам, работающим на улице Жуковского, его участники искали не вставших на воинский учет мигрантов, сообщили в Следственном отделе Новосибирского гарнизона.

В Заельцовском районе Новосибирска ранее получивших гражданство России десятерых мигрантов доставили в военкоматы. В ходе специального рейда по многочисленным автомоечным комплексам на улице Жуковского, искали работников, не вставших на воинский учет.

В профилактическом мероприятии участвовали представители военного следственного отдела Новосибирского гарнизона, сотрудники областного миграционного управления и полицейские. Помимо игнорировавших закон о воинской службе граждан, одного мигранта уличили в нарушении миграционного законодательства.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил усилить работу по выявлению таких уклонистов.

Облава на мигрантов-уклонистов прошла в ТЦ на окраине Новосибирска
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Военкоматы#Рейд#Воинский учет
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