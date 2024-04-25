Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В Заельцовском районе Новосибирска ранее получивших гражданство России десятерых мигрантов доставили в военкоматы. В ходе специального рейда по многочисленным автомоечным комплексам на улице Жуковского, искали работников, не вставших на воинский учет.
В профилактическом мероприятии участвовали представители военного следственного отдела Новосибирского гарнизона, сотрудники областного миграционного управления и полицейские. Помимо игнорировавших закон о воинской службе граждан, одного мигранта уличили в нарушении миграционного законодательства.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил усилить работу по выявлению таких уклонистов.