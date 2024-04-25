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Мошенники на лже-сайте «Сибирь-Арены» продолжают обманывать людей в Новосибирске

Мошенники на лже-сайте «Сибирь-Арены» продолжают обманывать людей в Новосибирске

25 апреля 2024, 05:21
Фото: Минспорта Новосибирской области
Неизвестные злоумышленники пытаются продавать через ресурс недействительные и дорогие билеты на хоккей и другие зрелищные мероприятия.

В Новосибирске уже несколько месяцев работает поддельный сайт нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». При попытке отыскать страницу стадиона через поисковой запрос, пользователь рискует попасть на мошеннический ресурс.

Адрес фейкового сайта совсем немного отличается от настоящего. Проходя по ссылке, человек сразу попадает в раздел по продаже билетов. Мошенники хитроумно копируют информацию о мероприятиях на «Сибирь-арене» с настоящего сайта стадиона, и тем самым легко вводят в заблуждение покупателей.

Интересно, что поддельные билеты стоят значительно дороже настоящих. Например, билет на матч стартующего в четверг, 25 апреля, международного турнира по хоккею с участием сборной России на сайте-фейке стоит 1800 рублей, а на настоящем — всего 400.

Журналисту atas.info не удалось получить комментарий от представителей «Сибирь-Арены»; все основные разделы на официальном сайте sibir-arena.ru находятся на модерации. Не до конца понятно, как быть людям, которые хотят проверить достоверность информации, опубликованной в Сети.

Редакция направила в пресс-службу областной полиции запрос с просьбой сообщить, поступали ли в правоохранительные органы заявления от купивших билеты на фальшивом сайте людей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мошенничество#Хоккей#Сибирь-Арена#Фейковый сайт
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