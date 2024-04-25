Мошенники на лже-сайте «Сибирь-Арены» продолжают обманывать людей в Новосибирске

Адрес фейкового сайта совсем немного отличается от настоящего. Проходя по ссылке, человек сразу попадает в раздел по продаже билетов. Мошенники хитроумно копируют информацию о мероприятиях на «Сибирь-арене» с настоящего сайта стадиона, и тем самым легко вводят в заблуждение покупателей.