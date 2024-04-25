Мошенники на лже-сайте «Сибирь-Арены» продолжают обманывать людей в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Новосибирске уже несколько месяцев работает поддельный сайт нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». При попытке отыскать страницу стадиона через поисковой запрос, пользователь рискует попасть на мошеннический ресурс.
Адрес фейкового сайта совсем немного отличается от настоящего. Проходя по ссылке, человек сразу попадает в раздел по продаже билетов. Мошенники хитроумно копируют информацию о мероприятиях на «Сибирь-арене» с настоящего сайта стадиона, и тем самым легко вводят в заблуждение покупателей.
Интересно, что поддельные билеты стоят значительно дороже настоящих. Например, билет на матч стартующего в четверг, 25 апреля, международного турнира по хоккею с участием сборной России на сайте-фейке стоит 1800 рублей, а на настоящем — всего 400.
Журналисту atas.info не удалось получить комментарий от представителей «Сибирь-Арены»; все основные разделы на официальном сайте sibir-arena.ru находятся на модерации. Не до конца понятно, как быть людям, которые хотят проверить достоверность информации, опубликованной в Сети.
Редакция направила в пресс-службу областной полиции запрос с просьбой сообщить, поступали ли в правоохранительные органы заявления от купивших билеты на фальшивом сайте людей.