Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал

Согласно данным системы СПАРК, ИП Заманов зарегистрировал свой бизнес в конце 2020 года, в качестве основной деятельности указав строительство жилых и нежилых зданий. Заманов не раз побеждал в тендерах на госзакупки, его основным заказчиком числится муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление». Но пунктуальностью строитель Заманов не отличается. В 2022 году он стал победителем тендеров на ремонт дорог в поселках Мочище и Двуречье в пригороде Новосибирска. Но в итоге контракты с ним были расторгнуты, предприниматель так и не смог довести работы до конца. Аналогичная участь постигла договор на благоустройство сквера в Заельцовском районе в 2023 году.