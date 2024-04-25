Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Уложенная прошлой осенью плитка на дорожках в Первомайском сквере и на тротуаре Красного проспекта напротив мэрии вспучилась, местами покрытие и вовсе развалилось. Аналогичная картина на площадке около цирка, благоустройство которой было завершено в ноябре 2023.
Муниципальные контракты на работы по реконструкции Первомайского сквера были заключены с несколькими компаниями, но самый главный, на общие работы, получил индивидуальный предприниматель Заманов Аламдар Гаракиши Оглы. Вся стоимость работ была оценена в 180 млн рублей. По условиям контракта, реконструкция сквера, которая началась в мае, должна была быть завершена осенью 2023 года, но сроки были сорваны. Теперь в мэрии говорят, что полностью сквер сдадут осенью 2024 года.
Такое значительное отставание от первоначальных планов связано, в том числе, с тем, что подрядчику придется заново укладывать «поплывшую» тротуарную плитку. Нарушение целостности покрытия связывают с проникшей в основание покрытия талой весенней водой. Иными словами, плитка попросту была некачественно уложена. По законодательству, ИП Заманов должен будет устранить все дефекты за свой счет.
Согласно данным системы СПАРК, ИП Заманов зарегистрировал свой бизнес в конце 2020 года, в качестве основной деятельности указав строительство жилых и нежилых зданий. Заманов не раз побеждал в тендерах на госзакупки, его основным заказчиком числится муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Хозяйственное управление». Но пунктуальностью строитель Заманов не отличается. В 2022 году он стал победителем тендеров на ремонт дорог в поселках Мочище и Двуречье в пригороде Новосибирска. Но в итоге контракты с ним были расторгнуты, предприниматель так и не смог довести работы до конца. Аналогичная участь постигла договор на благоустройство сквера в Заельцовском районе в 2023 году.
Тем не менее, в список недобросовестных поставщиков Залманов не внесен и продолжает побеждать в государственных тендерах. Так, в марте текущего года он получил контракт на благоустройство парка «Звезда» в райцентре Здвинск Новосибирской области на сумму 12,291 млн рублей.
Работы по благоустройству площадки у Новосибирского государственного цирка в прошлом году завершали с заметным отставанием от графика, в ноябре, практически под первым снегом. Принимать результат приехали мэр Анатолий Локоть и его заместительница Анна Терешкова, губернатор Андрей Травников и даже митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Увиденным представители властей и духовенства остались довольны, а Локоть отдельно обратил внимание на нестандартную тротуарную плитку.
Благоустройством площадки занималось ООО «Улант», заказчиком работы выступало МАУ «Горзеленхоз», сумма контракта составляла 103 млн рублей. Владельцем и генеральным директором ООО «Улант» числится Юлия Антропова, компания по итогам 2023 года отчиталась о чистой прибыли в размере 7,635 млн рублей.
Компании удивительным образом везет в аукционах на сайте госзакупок. В 2022 году Юлия Антропова заявилась на участие в 7 тендерах и все 7 выиграла. Однако завершить сумела только 4 из них. В 2023 году ООО «Улант» опять участвует в 7 тендерах и опять во всех становится победителем. Не выполнено оказалось два контракта.
2024 год начался для компании Антроповой удачно. В марте был заключен контракт с администрацией поселка Линево в Искитимском районе на благоустройство сквера «Молодежи». Сумма контракта 42,9 млн рублей. Параллельно с реконструкций сквера в Линево «Уланту» придется ремонтировать плитку около новосибирского цирка в рамках гарантийных обязательств.
По мнению доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, подобная ситуация — следствие несовершенства контрактной системы госзакупок, изначально созданной для экономии бюджетных средств. Победителем становится тот, кто предложит выполнить работу за меньшие деньги.
«Все пытаются дешевле законтрактоваться, а потом качество страдает, вот это плохо. Система, увы не идеальна, ее нужно шлифовать. А то, что одни и те же компании выходят на торги, плохо выполняют работу, но не попадают в реестр недобросовестных поставщиков, а продолжают такую свою деятельность, это может указывать на аффилированость их с заказчиками. И тут уже нужно разбираться соответствующим органам. У нас более шести тысяч строительных организаций зарегистрировано в регионе. А торги зачастую проходят с участием всего одного потенциального поставщика», — говорит Коложвари.
С другой стороны, подчеркивает эксперт, недостаточная бюджетная обеспеченность муниципальных и государственных заказчиков в регионе приводит к тому, что те первоначальные суммы контрактов, что фигурируют на сайте госзакупок, попросту не интересуют серьезные строительные компании и в тендерах участвуют различные ИП и небольшие фирмы.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в интервью Atas.Info заявила, что сотрудничество муниципалитета с подрядчиками, плохо выполняющими свою работу, будет продолжаться до тех пор, пока не будет изменен федеральный закон № 44, регламентирующий закупочную систему.