Новосибирских работодателей вовлекут в систему прогнозирования кадровой потребности

Новосибирская область увеличивает объём контрольных цифр приёма на обучение по программам СПО за счёт средств областного бюджета, вводит новые профессии и специальности, ежегодно выделяет большее количество бюджетных мест для подготовки по программам технической направленности. С 2018 по 2024 годы объём контрольных цифр приёма, ежегодно утверждаемый Правительством региона, увеличился на 2783 бюджетных места. Общий объём КЦП на 2024 год — 13033 человека. Эффективным механизмом трудоустройства является целевая подготовка кадров под заказы конкретных предприятий. В Новосибирской области в рамках целевой подготовки в вузах с оказанием мер поддержки за счёт средств областного бюджета учатся 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тыс. рублей. В 2023 году выпуск составил 216 человек, из которых трудоустроено 86%.