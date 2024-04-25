Новосибирских работодателей вовлекут в систему прогнозирования кадровой потребности

Posted 25 апреля, 12:09
Published 25 апреля, 12:09
Modified 25 апреля, 12:11
Updated 25 апреля, 12:11
В правительстве региона состоялось заседание Совета по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при губернаторе Новосибирской области. Тема заседания — «О совершенствовании подходов к подготовке кадров для рынка труда».
Андрей Травников подчеркнул, что в последние три года в Новосибирской области многое делается для того, чтобы уточнить прогноз потребности в кадрах, более плотно выстроить отношения с основными заказчиками, с отраслями экономики.
«Разработана информационная система по прогнозированию потребностей в специалистах, созданы отраслевые советы при каждом министерстве. Мы ежегодно при формировании контрольных цифр приёма ориентируемся на этот прогноз в системе высшего образования. Проблема нехватки кадров сегодня — всеобщая, сложная. Решить её можно только сообща, какого-то набора универсальных решений нет. Придётся постоянно находить новые варианты. В качестве одной из мер популяризации профессий и ранней профориентации — новосибирские предприятия и организации готовы более активно привлекать школьников на практику, как учебную, так и производственную, на экскурсии и даже более активно устраивать несовершеннолетних в летний период»
«Система прогнозирования потребности в кадрах в Новосибирской области обеспечивает достаточно высокую точность прогнозов, в эту работу вовлечены все отраслевые советы, существующие сегодня. Теперь необходимо добиться, чтобы это было обязательным для всех наших коллег-работодателей. Необходимо подготовить письма за моей подписью в адрес всех организаций, партнёров, в отраслевые и профсоюзные объединения, общественные и бизнес-организации — убедить всех открыть личные кабинеты и приступить к работе в системе прогнозирования», — дал поручение Андрей Травников.
В настоящее время обеспечение персоналом экономики и социальной сферы становится стратегическим вопросом, что подтверждается проведением ряда правительственных стратегических сессий за последние полгода. Качество занятости имеет прямое влияние на такие стратегические задачи, как замещение импорта и обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В связи с этим основными направлениями национального проекта «Кадры» будут: установление системы управления персоналом; подготовка специалистов для ключевых отраслей экономики и создание современной инфраструктуры образовательных учреждений; поддержка занятости молодежи.
Новосибирская область увеличивает объём контрольных цифр приёма на обучение по программам СПО за счёт средств областного бюджета, вводит новые профессии и специальности, ежегодно выделяет большее количество бюджетных мест для подготовки по программам технической направленности. С 2018 по 2024 годы объём контрольных цифр приёма, ежегодно утверждаемый Правительством региона, увеличился на 2783 бюджетных места. Общий объём КЦП на 2024 год — 13033 человека. Эффективным механизмом трудоустройства является целевая подготовка кадров под заказы конкретных предприятий. В Новосибирской области в рамках целевой подготовки в вузах с оказанием мер поддержки за счёт средств областного бюджета учатся 850 человек. Студенты, заключившие целевой договор по приоритетным направлениям, получают ежемесячную стипендию в размере 5 тыс. рублей. В 2023 году выпуск составил 216 человек, из которых трудоустроено 86%.
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