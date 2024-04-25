О состоянии пассажиров маршрутки, расхлеставшейся в ДТП, рассказали в Минздраве

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Как стало известно Atas.info, в больнице находится один участник ДТП. Его состояние оценивают как средней тяжести. У пострадавшего предварительно диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
Авария случилась 25 апреля около 4 часов утра. Маршрутка двигалась со стороны Кемерово по направлению к Новосибирску. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком с продуктами. Изначально сообщалось, что травмы получил 54-летний водитель и три пассажира.
В ГИБДД затруднились ответить, предоставлял ли водитель маршрутки услуги перевозок пассажиров официально.
Возбуждено административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку.