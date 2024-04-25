О состоянии пассажиров маршрутки, расхлеставшейся в ДТП, рассказали в Минздраве

Авария случилась 25 апреля около 4 часов утра. Маршрутка двигалась со стороны Кемерово по направлению к Новосибирску. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком с продуктами. Изначально сообщалось, что травмы получил 54-летний водитель и три пассажира.