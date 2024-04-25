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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новосибирском

О состоянии пассажиров маршрутки, расхлеставшейся в ДТП, рассказали в Минздраве

25 апреля 2024, 06:56
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новосибирском

При столкновении маршрутки и фуры на трассе в Болотнинском районе пострадали четыре человека. Трем из них, включая 54-летнего водителя, госпитализация не потребовалась, сообщили в региональном Минздраве.

Как стало известно Atas.info, в больнице находится один участник ДТП. Его состояние оценивают как средней тяжести. У пострадавшего предварительно диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Авария случилась 25 апреля около 4 часов утра. Маршрутка двигалась со стороны Кемерово по направлению к Новосибирску. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком с продуктами. Изначально сообщалось, что травмы получил 54-летний водитель и три пассажира.

В ГИБДД затруднились ответить, предоставлял ли водитель маршрутки услуги перевозок пассажиров официально.

Возбуждено административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку.

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Стали известны подробности ДТП с маршруткой и газелью под Новосибирском
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Минздрав#Больница#Маршрутка#Пострадавшие#Газель
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