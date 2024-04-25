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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

Облава на нелегалов-мигрантов в восточных кафе Новосибирска — сколько поймали?

Облава на нелегалов-мигрантов в восточных кафе Новосибирска — сколько поймали?

25 апреля 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney
Силовики провели рейды по выявлению незаконных мигрантов в местах скопления иностранных граждан в Ленинском и Калининском районах, сообщили в ГУ МВД по региону.

Нелегалов искали в заведениях, предлагающих восточную кухню. В ходе проверок правоохранители обнаружили шестерых граждан иностранных государств, находящихся в РФ незаконно. Нарушителей выдворят за пределы страны.

Места для проведения рейдов были выбраны неслучайно, поскольку в подобных аутентичных заведениях работают, как правило, исключительно выходцы из стран Средней Азии.

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

Ранее мы сообщали о банде подростков-мигрантов, от которых страдают жители микрорайона МЖК. Так, 13-летней девочке за отказ познакомиться стали угрожать избиением. Другие жители также рассказали, что сталкивались с хулиганами.

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