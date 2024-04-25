Облава на нелегалов-мигрантов в восточных кафе Новосибирска — сколько поймали?

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Нелегалов искали в заведениях, предлагающих восточную кухню. В ходе проверок правоохранители обнаружили шестерых граждан иностранных государств, находящихся в РФ незаконно. Нарушителей выдворят за пределы страны.
Места для проведения рейдов были выбраны неслучайно, поскольку в подобных аутентичных заведениях работают, как правило, исключительно выходцы из стран Средней Азии.
Ранее мы сообщали о банде подростков-мигрантов, от которых страдают жители микрорайона МЖК. Так, 13-летней девочке за отказ познакомиться стали угрожать избиением. Другие жители также рассказали, что сталкивались с хулиганами.