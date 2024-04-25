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Ограничение работы «наливаек» в Новосибирске пойдет по самому жесткому сценарию

Ограничение работы «наливаек» в Новосибирске пойдет по самому жесткому сценарию

25 апреля 2024, 08:40
Фото: Артур Салимов / 1MI
Депутаты Заксобрания прорабатывают варианты ограничения работы так называемых «наливаек» в регионе, сообщил спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Как рассказал Андрей Шимкив, власти пойдут по «самому жесткому варианту». Вопрос прорабатывают совместно с ГУ МВД. Вариантов, каким именно образом будет ограничена работа таких точек, существует множество. Среди них выделяют полное закрытие и ограничение работы до 22:00.

В феврале президент Владимир Путин наделил субъекты РФ правом регулировать работу так называемых «наливаек». Речь о круглосуточных магазинах, где продают алкоголь. Депутаты Горсовета Новосибирска предложили свои меры воздействия на проблемные торговые точки.

Если рядом с вашим домом есть «наливайки» и вы считаете, что они мешают жителям района, сообщайте в редакцию.

В Новосибирской области закроют все «наливайки»
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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Запрет#Заксобрание#Депутат Заксобрания#Наливайки
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