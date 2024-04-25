Ограничение работы «наливаек» в Новосибирске пойдет по самому жесткому сценарию

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Как рассказал Андрей Шимкив, власти пойдут по «самому жесткому варианту». Вопрос прорабатывают совместно с ГУ МВД. Вариантов, каким именно образом будет ограничена работа таких точек, существует множество. Среди них выделяют полное закрытие и ограничение работы до 22:00.
В феврале президент Владимир Путин наделил субъекты РФ правом регулировать работу так называемых «наливаек». Речь о круглосуточных магазинах, где продают алкоголь. Депутаты Горсовета Новосибирска предложили свои меры воздействия на проблемные торговые точки.
Если рядом с вашим домом есть «наливайки» и вы считаете, что они мешают жителям района, сообщайте в редакцию.