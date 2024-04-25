Отстающими от моды назвала стилист жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Updated Сегодня, 01:33
Как отметила стилист Ольга Белашова, жители столицы Сибири немного отстают от моды. Связано это с тем, что в регионы тренды доходят через время. Если в Москве и Санкт-Петербурге какие-то вещи только начинают носить, то в городах поменьше тенденции соблюдают спустя время.
Когда не в столичных мегаполисах жители начинают носить широкие джинсы, необычные рубашки, в продвинутых городах от этого уже отказываются, потому что «приелось».
Так что сибиряки отстают от моды и это заметно пишет Nsk.om1.ru. Еще одну из причин отставания от стиля в регионах Белашова назвала средний уровень жизни и менталитет. Эксперт советует, что лучше всего покупать вещи нужно не тогда, когда они есть в гардеробе у каждого, а когда они только начинают появляться у модников.