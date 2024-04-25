Отстающими от моды назвала стилист жителей Новосибирска

Так что сибиряки отстают от моды и это заметно пишет Nsk.om1.ru. Еще одну из причин отставания от стиля в регионах Белашова назвала средний уровень жизни и менталитет. Эксперт советует, что лучше всего покупать вещи нужно не тогда, когда они есть в гардеробе у каждого, а когда они только начинают появляться у модников.