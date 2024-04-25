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Многие здания военного городка находятся в руинированном состоянии

Панферов просит Минобороны остановить суд о судьбе военного городка в Новосибирске

25 апреля 2024, 03:54
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Многие здания военного городка находятся в руинированном состоянии
На фоне ареста замминистра обороны Тимура Иванова вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов призывает Сергея Шойгу отказаться от попытки снять со зданий военного городка охранный статус, о чем сообщил в соцсетях.

Заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов опубликовал в соцсетях обращение к министру обороны России Сергея Шойгу с просьбой отозвать иск ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны о признании недействительным постановления правительства Новосибирской области о включении в реестр объектов культурного наследия десятков зданий бывшего военного городка № 17.

Кроме того, Панферов призывает главу военного ведомства помочь в организации на базе исторического архитектурного ансамбля городка музея прославленного летчика Александра Покрышкина и передать в него экспонаты из запасников ведомственных музеев.

Ранее Панферов публиковал обращение к президенту Владимиру Путину, в котором обвинил Минобороны в намеренных попытках уничтожить охраняемый государством комплекс военного городка в Октябрьском районе Новосибирска в интересах застройщиков.

В результате Минобороны пошло навстречу и сообщило о подготовке к визиту в Новосибирск своих представителей для переговоров о дальнейшей судьбе спорного земельного участка практически в центре города. Однако пока о сроках этого визита ничего не известно.

Комплекс военного городка, построенный в начале 20 века по типовому проекту, считается ярким примеров кирпичной архитектуры того времени, более 30 строений имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Споры о судьбе частично руинированных зданий идут не первый десяток лет, с тех пор, как военные покинули казармы в 2005 году. Поиск приемлемого для всех сторон решения осложняет то, что частично здания городка продолжают использоваться под нужды Минобороны с соответствующим охранным режимом.

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#Новосибирск#Культурное наследие#Минобороны#Суд#Военный городок#Андрей Панферов#Памятники
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