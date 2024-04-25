Панферов просит Минобороны остановить суд о судьбе военного городка в Новосибирске

Комплекс военного городка, построенный в начале 20 века по типовому проекту, считается ярким примеров кирпичной архитектуры того времени, более 30 строений имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Споры о судьбе частично руинированных зданий идут не первый десяток лет, с тех пор, как военные покинули казармы в 2005 году. Поиск приемлемого для всех сторон решения осложняет то, что частично здания городка продолжают использоваться под нужды Минобороны с соответствующим охранным режимом.