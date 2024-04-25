Панферов просит Минобороны остановить суд о судьбе военного городка в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов опубликовал в соцсетях обращение к министру обороны России Сергея Шойгу с просьбой отозвать иск ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны о признании недействительным постановления правительства Новосибирской области о включении в реестр объектов культурного наследия десятков зданий бывшего военного городка № 17.
Кроме того, Панферов призывает главу военного ведомства помочь в организации на базе исторического архитектурного ансамбля городка музея прославленного летчика Александра Покрышкина и передать в него экспонаты из запасников ведомственных музеев.
Ранее Панферов публиковал обращение к президенту Владимиру Путину, в котором обвинил Минобороны в намеренных попытках уничтожить охраняемый государством комплекс военного городка в Октябрьском районе Новосибирска в интересах застройщиков.
В результате Минобороны пошло навстречу и сообщило о подготовке к визиту в Новосибирск своих представителей для переговоров о дальнейшей судьбе спорного земельного участка практически в центре города. Однако пока о сроках этого визита ничего не известно.
Комплекс военного городка, построенный в начале 20 века по типовому проекту, считается ярким примеров кирпичной архитектуры того времени, более 30 строений имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Споры о судьбе частично руинированных зданий идут не первый десяток лет, с тех пор, как военные покинули казармы в 2005 году. Поиск приемлемого для всех сторон решения осложняет то, что частично здания городка продолжают использоваться под нужды Минобороны с соответствующим охранным режимом.