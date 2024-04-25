atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

«Подожги траву»: сибирским школьникам предлагают сыграть в опасную игру

«Подожги траву»: сибирским школьникам предлагают сыграть в опасную игру

25 апреля 2024, 11:25
Фото: 1MI
Школьники стали получать странные сообщения от анонимных незнакомцев, которые пытаются их вовлечь в опасные игры, рассказал Atas.info один из получателей угрожающего послания.

Отправитель угрожает подросткам, что при отказе от их имени будут «минировать» места их учебы. Получателю дается время подумать — до полуночи.

Далее предлагают на выбор задания: поджечь траву возле жилых зданий или административное здание, заменить фото ветерана на портрет офицера СС на сайте «Бессмертного полка».

По словам ребенка, такие сообщения рассылают подросткам по всей Сибири. В школе, где он обучается, учителя в курсе и предостерегают от общения с анонимами.

Фото: atas.info

В ГУ МВД рекомендуют при получении подобных сообщений не вступать в переписку, не переходить по ссылкам, сообщить о странных собеседниках в полицию, а также родителям и учителям.

В марте в Новосибирске задержали девочку-подростка, которая рассылала с анонимного аккаунта предложения устроит теракт. Как она призналась правоохранителям, она сделала это ради шутки.

Читайте также:
«Пересмотрела телеграм-каналов»: Школьница ради шутки рассылала сообщения о терактеБыла в числе одаренных: школьницу лишили стипендии за благодарность террористамНовосибирская школьница посмеялась над терактом в Крокус Сити Холле
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дети#Школьники#Мошенники#Телефонные мошенники
Подпишитесь
Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал
Сегодня, 07:02
Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска
Сегодня, 07:49
Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
Сегодня, 06:54
Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска
Сегодня, 06:15
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Вчера, 08:06
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"