«Подожги траву»: сибирским школьникам предлагают сыграть в опасную игру

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Отправитель угрожает подросткам, что при отказе от их имени будут «минировать» места их учебы. Получателю дается время подумать — до полуночи.
Далее предлагают на выбор задания: поджечь траву возле жилых зданий или административное здание, заменить фото ветерана на портрет офицера СС на сайте «Бессмертного полка».
По словам ребенка, такие сообщения рассылают подросткам по всей Сибири. В школе, где он обучается, учителя в курсе и предостерегают от общения с анонимами.
В ГУ МВД рекомендуют при получении подобных сообщений не вступать в переписку, не переходить по ссылкам, сообщить о странных собеседниках в полицию, а также родителям и учителям.
В марте в Новосибирске задержали девочку-подростка, которая рассылала с анонимного аккаунта предложения устроит теракт. Как она призналась правоохранителям, она сделала это ради шутки.