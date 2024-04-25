Стали известны подробности ДТП с маршруткой и газелью под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
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Updated Сегодня, 03:20
По данным полиции, ДТП произошло в три часа ночи 25 апреля на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. За рулем газели был 54-летний водитель. Он ехал с пассажирами из Кемерово до Новосибирска. В один момент он потерял управление над автомобилем и врезался в грузовик, которым управлял 40-летний мужчина. Столкновение случилось на встречной полосе.
В салоне общественного транспорта находились девять человек. Из них пострадали три пассажира в возрасте от 18 до 43 лет, а также водитель. Все четверо пострадавших были доставлены на скорой в больницу. Они получили различные травмы, характер не уточняется.
В результате, было возбуждено дело по факту нарушения ПДД и причинения вреда здоровью. Все обстоятельства устанавливаются. Напомним, что ранее оперативная служба 112 сообщила о девяти пострадавших, однако позже полиция дала уточнение.