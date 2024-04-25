Стали известны подробности ДТП с маршруткой и газелью под Новосибирском

По данным полиции, ДТП произошло в три часа ночи 25 апреля на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. За рулем газели был 54-летний водитель. Он ехал с пассажирами из Кемерово до Новосибирска. В один момент он потерял управление над автомобилем и врезался в грузовик, которым управлял 40-летний мужчина. Столкновение случилось на встречной полосе.