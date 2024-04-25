Только через 6 лет улицу Кирова в Новосибирске расширят и превратят в магистраль

Прежний мэр Анатолий Локоть заявлял, что улица Кирова сформировалась в 1960-е годы, сейчас требуется ее реконструкция. Но не стоит ждать, что ее расширение решит проблему с пробками. По словам экс-мера, для этого требуется комплексный подход ко всей дорожной сети города.