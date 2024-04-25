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Количество полос планируют расширить до шести

Только через 6 лет улицу Кирова в Новосибирске расширят и превратят в магистраль

25 апреля 2024, 10:22
Фото: 1MI
Количество полос планируют расширить до шести
К 2030 году улицу Кирова в Октябрьском районе планируют расширить до 60 метров, изменения коснутся восточной части улицы, ранее сообщала пресс-служба мэрии.

В результате преобразований улица Кирова станет основной магистралью городского значения. Это необходимо, чтобы улучшить пропускную способность к отдаленным микрорайонам города.

Прежний мэр Анатолий Локоть заявлял, что улица Кирова сформировалась в 1960-е годы, сейчас требуется ее реконструкция. Но не стоит ждать, что ее расширение решит проблему с пробками. По словам экс-мера, для этого требуется комплексный подход ко всей дорожной сети города.

Эксперты отмечают, что увеличение числа полос — третий по значимости инструмент в борьбе с пробками. Большую эффективность имеют строительство развязок и наладка работы сети светофоров.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Пробки#Дорога#Затор#Магистраль
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