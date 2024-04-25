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Андрей Травников раскритиковал мэрию Новосибирска за станцию «Спортивную»

Травников назвал срок открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске

25 апреля 2024, 03:43
Фото: atas.info

Андрей Травников раскритиковал мэрию Новосибирска за станцию «Спортивную»

Губернатор региона раскритиковал мэрию за доверчивость к подрядчику и заявил о смене подхода к дальнейшему развитию метрополитена в столице Сибири.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что новая станция метрополитена откроется в конце лета, перед началом нового чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В прямом эфире ОТС он пояснил, что строителям необходимо все «отладить и проверить».

Кроем того глава региона покритиковал городское руководство за непонятную наивность к компании «Метро МиР». По его информации, руководство муниципальной организации уверило мэрию, что все документы по «Спортивной» и продлению Дзержинской линии метрополитена обязательно пройдут Главгосэкспертизу в Москве.

Губернатор Андрей Травников заявил, что у властей Новосибирска пропало доверие к проектировщикам станции метро «Спортивная» и Дзержинской линии. Но после противоположного результата все заблуждения у мэрии исчезли, считает Травников.

Глава региона публично пообещал, что отныне дальнейшую работу по развитию подземки собираются выстраивать иначе.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Андрей Травников#Метрополитен#Спортивная#Станция метро
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