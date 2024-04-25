Травников назвал срок открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Кроем того глава региона покритиковал городское руководство за непонятную наивность к компании «Метро МиР». По его информации, руководство муниципальной организации уверило мэрию, что все документы по «Спортивной» и продлению Дзержинской линии метрополитена обязательно пройдут Главгосэкспертизу в Москве.