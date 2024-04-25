Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 08:42
Мэрия Новосибирска перед Днем Победы раздаст по одной тысяче рублей участникам Великой Отечественной войны. В городском департаменте по социальной политике уточнили, что эту сумму получат только ветераны, которым в этом году исполнилось или исполнится 90 или 95 лет.
В мэрии уточнили, что власти города решили предоставить лишь дополнительную материальную помощь участникам войны, а основными социальными мерами на постоянной основе занимается региональное правительство.
Решение о выделении единовременных денежных выплат участвовавшим в Великой Отечественной войне юбилярам из числа жителей Новосибирска было принято в 2015 году, сообщает Nsk.om1.ru.