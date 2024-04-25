Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска перед Днем Победы раздаст по одной тысяче рублей участникам Великой Отечественной войны. В городском департаменте по социальной политике уточнили, что эту сумму получат только ветераны, которым в этом году исполнилось или исполнится 90 или 95 лет.