Ученые: Гнев «захватывает» рациональное мышление

Как пишет newkhakasiya.online, человек, испытывающий гнев, обычно стремится поделиться своими чувствами с окружающими. Например, на рабочем месте это может проявиться в виде жалоб на начальство или коллег. Однако опыт показывает, что поддержка коллектива или близких, скорее всего, не поможет справиться с гневом. Хотя выражение своих чувств важно, для преодоления гнева требуются более эффективные подходы.