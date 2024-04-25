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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Ученые: Гнев «захватывает» рациональное мышление

Ученые: Гнев «захватывает» рациональное мышление

25 апреля 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Американские ученые выяснили, что утверждение о том, что справиться с гневом можно, только выплеснув свои эмоции, — это заблуждение. Они утверждают, что на самом деле злоба мешает рациональному мышлению, а избавиться от гнева можно, занимаясь легкой физической активностью: прогулкой или йогой.

Как пишет newkhakasiya.online, человек, испытывающий гнев, обычно стремится поделиться своими чувствами с окружающими. Например, на рабочем месте это может проявиться в виде жалоб на начальство или коллег. Однако опыт показывает, что поддержка коллектива или близких, скорее всего, не поможет справиться с гневом. Хотя выражение своих чувств важно, для преодоления гнева требуются более эффективные подходы.

Специалисты из США утверждают, что гнев — это естественная реакция защиты, эмоция, которая возникает для обеспечения выживания и борьбы. Это мощное чувство воздействует на префронтальную кору головного мозга, отвечающую за рациональное мышление. В такие моменты организму необходимо принять меры для обеспечения своей безопасности. Анализ 154 исследований о гневе показывает, что для преодоления гнева и негативных эмоций необходимо прежде всего успокоить тело: заниматься йогой, медитацией, прогулками или глубоким дыханием.

Эксперты подчеркивают, что выражение эмоций может лишь усилить возбуждение. Чем больше вы говорите о том, что вас раздражает, тем сильнее вы злитесь.

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