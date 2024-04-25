Ученые: Гнев «захватывает» рациональное мышление

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Как пишет newkhakasiya.online, человек, испытывающий гнев, обычно стремится поделиться своими чувствами с окружающими. Например, на рабочем месте это может проявиться в виде жалоб на начальство или коллег. Однако опыт показывает, что поддержка коллектива или близких, скорее всего, не поможет справиться с гневом. Хотя выражение своих чувств важно, для преодоления гнева требуются более эффективные подходы.
Специалисты из США утверждают, что гнев — это естественная реакция защиты, эмоция, которая возникает для обеспечения выживания и борьбы. Это мощное чувство воздействует на префронтальную кору головного мозга, отвечающую за рациональное мышление. В такие моменты организму необходимо принять меры для обеспечения своей безопасности. Анализ 154 исследований о гневе показывает, что для преодоления гнева и негативных эмоций необходимо прежде всего успокоить тело: заниматься йогой, медитацией, прогулками или глубоким дыханием.
Эксперты подчеркивают, что выражение эмоций может лишь усилить возбуждение. Чем больше вы говорите о том, что вас раздражает, тем сильнее вы злитесь.