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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Какие есть прямые рейсы из Новосибирска

В какие страны можно улететь из Новосибирска в 2024 году и сколько это стоит

25 апреля 2024, 12:56
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Какие есть прямые рейсы из Новосибирска
Перед майскими праздниками новосибирцы стали интересоваться отдыхом за границей: рассказываем, куда можно улететь прямым рейсом.

Новосибирцев ждут длительные выходные на майские праздники. В связи с этим, возрастает спрос на путешествия. Кто-то выбирает отдохнуть в России (например, в Краснодарском крае или Дагестане), а кто-то летит за границу. Добраться можно до любой страны мира, но с длительными пересадками. Чтобы упростить задачу, можно полететь напрямую и не терять свое драгоценное время.

 

Куда можно улететь за границу из Новосибирска, популярные направления:

 

Анталья, Стамбул — Турция;

Баку — Азербайджан;

Бангкок, Пхукет — Таиланд;

Бишкек, Ош, Тамчы — Киргизия;

Дубай — ОАЭ;

Душанбе — Таджикистан;

Ереван — Армения;

Пекин — Китай;

Самарканд, Ташкент, Фергана — Узбекистан.

Астана, Алма-Ата — Казахстан.

Популярные направленияПопулярные направления
Популярные направления
Фото: atas.info

Самые популярные направления для отдыха в 2024 году

По данным исследователей АТОР, пять самых популярных направлений для майских праздников в 2024 году выглядят следующим образом:

1. Турция (прогнозируется около 300 тысяч туристов в течение двух недель с конца апреля по 10 мая). Средняя стоимость тура на одного человека составляет 88-93 тысячи рублей при средней продолжительности отдыха 7-8 ночей.

2. ОАЭ (прогнозируется около 150 тысяч туристов в течение двух недель, из которых немного менее половины — клиенты турагентств). Средняя стоимость тура на одного человека составляет 60-80 тысяч рублей при средней продолжительности отдыха 7-8 ночей.

3. Абхазия (прогнозируется около 70 тысяч туристов). Средняя стоимость тура без перелета на одного человека составляет примерно 15-20 тысяч рублей при средней продолжительности отдыха в 5 ночей.

4. Египет (прогнозируется около 60 тысяч туристов, из которых 95% — клиенты турагентств). Средняя стоимость тура на одного человека составляет 100-110 тысяч рублей при средней продолжительности отдыха 7-8 ночей.

5. Таиланд (прогнозируется около 30 тысяч туристов). Средняя стоимость тура на одного человека составляет 115-120 тысяч рублей при средней продолжительности отдыха 10 ночей.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирская область#Россия#Путешествие#Полет#Туризм#Туристы#Билеты#Все материалы авторов
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