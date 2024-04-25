В какие страны можно улететь из Новосибирска в 2024 году и сколько это стоит

Новосибирцев ждут длительные выходные на майские праздники. В связи с этим, возрастает спрос на путешествия. Кто-то выбирает отдохнуть в России (например, в Краснодарском крае или Дагестане), а кто-то летит за границу. Добраться можно до любой страны мира, но с длительными пересадками. Чтобы упростить задачу, можно полететь напрямую и не терять свое драгоценное время.