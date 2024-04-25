В какие страны можно улететь из Новосибирска в 2024 году и сколько это стоит

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Новосибирцев ждут длительные выходные на майские праздники. В связи с этим, возрастает спрос на путешествия. Кто-то выбирает отдохнуть в России (например, в Краснодарском крае или Дагестане), а кто-то летит за границу. Добраться можно до любой страны мира, но с длительными пересадками. Чтобы упростить задачу, можно полететь напрямую и не терять свое драгоценное время.
Анталья, Стамбул — Турция;
Баку — Азербайджан;
Бангкок, Пхукет — Таиланд;
Бишкек, Ош, Тамчы — Киргизия;
Дубай — ОАЭ;
Душанбе — Таджикистан;
Ереван — Армения;
Пекин — Китай;
Самарканд, Ташкент, Фергана — Узбекистан.
Астана, Алма-Ата — Казахстан.
По данным исследователей АТОР, пять самых популярных направлений для майских праздников в 2024 году выглядят следующим образом:
1. Турция (прогнозируется около 300 тысяч туристов в течение двух недель с конца апреля по 10 мая). Средняя стоимость тура на одного человека составляет 88-93 тысячи рублей при средней продолжительности отдыха 7-8 ночей.
2. ОАЭ (прогнозируется около 150 тысяч туристов в течение двух недель, из которых немного менее половины — клиенты турагентств). Средняя стоимость тура на одного человека составляет 60-80 тысяч рублей при средней продолжительности отдыха 7-8 ночей.
3. Абхазия (прогнозируется около 70 тысяч туристов). Средняя стоимость тура без перелета на одного человека составляет примерно 15-20 тысяч рублей при средней продолжительности отдыха в 5 ночей.
4. Египет (прогнозируется около 60 тысяч туристов, из которых 95% — клиенты турагентств). Средняя стоимость тура на одного человека составляет 100-110 тысяч рублей при средней продолжительности отдыха 7-8 ночей.
5. Таиланд (прогнозируется около 30 тысяч туристов). Средняя стоимость тура на одного человека составляет 115-120 тысяч рублей при средней продолжительности отдыха 10 ночей.