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В получении взятки заподозрили заведующего кафедрой физкультуры НГУ

В получении взятки заподозрили заведующего кафедрой физкультуры НГУ

25 апреля 2024, 07:25
Фото: Управление судебного департамента
Сергея Евтушенко подозревают в том, что он поставил «зачет» и аттестовал студента за 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента по региону.

Суд арестовал завкафедрой физического воспитания НГУ Сергея Евтушенко. Его подозревают в получении взятки от студента. По версии следствия, сотрудник вуза в течение трех лет, с 2020-го по 2023-й, получил от студента 21 тысячу рублей за прохождение аттестации и зачет. Деньги были переданы под видом платы за посещение тренажерного зала.

Гособвинитель запрашивал для Евтушенко заключение под стражу, но суд избрал домашний арест до 22 июня 2024 года.

По ч. 3 ст. 290 УК РФ должностному лицу грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#НГУ#Суд#Взятка#Домашний арест
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