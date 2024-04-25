В получении взятки заподозрили заведующего кафедрой физкультуры НГУ

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Суд арестовал завкафедрой физического воспитания НГУ Сергея Евтушенко. Его подозревают в получении взятки от студента. По версии следствия, сотрудник вуза в течение трех лет, с 2020-го по 2023-й, получил от студента 21 тысячу рублей за прохождение аттестации и зачет. Деньги были переданы под видом платы за посещение тренажерного зала.
Гособвинитель запрашивал для Евтушенко заключение под стражу, но суд избрал домашний арест до 22 июня 2024 года.
По ч. 3 ст. 290 УК РФ должностному лицу грозит лишение свободы от трех до восьми лет.