В получении взятки заподозрили заведующего кафедрой физкультуры НГУ

Суд арестовал завкафедрой физического воспитания НГУ Сергея Евтушенко. Его подозревают в получении взятки от студента. По версии следствия, сотрудник вуза в течение трех лет, с 2020-го по 2023-й, получил от студента 21 тысячу рублей за прохождение аттестации и зачет. Деньги были переданы под видом платы за посещение тренажерного зала.