Янковский впервые заступился за Кологривого и похвалил талант новосибирца

Также он затронул и Ивана Янковского, с которым он вместе снимался в сериале. Со слов Кологривого, Ивана берут в сериалы только из-за его известной семьи, да и на роль «Вовы Адидаса» он вовсе не подходил. После того, как новосибирец прошелся по всем актерам, еще зимой ему ответил Филипп Янковский-старший: «Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает». Также уроженец Новосибирска напрямую заявил, что Филипп Янковский якобы поспособствовал его увольнению из перспективного кинопроекта, где снимается и Иван.