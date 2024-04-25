Янковский впервые заступился за Кологривого и похвалил талант новосибирца

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
После премьерного показа сериала «Прометей» актер Филипп Янковский вышел к журналистам. Ему задали вопрос про коллегу Никиту Кологривого. Напомним, что новосибирец после сериала «Слово пацана» поймал «звезду» и начал оскорблять своих коллег по цеху. Он назвал плохой актерскую игру Саши Бортич и Данила Козловского, а актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского — скучными.
Также он затронул и Ивана Янковского, с которым он вместе снимался в сериале. Со слов Кологривого, Ивана берут в сериалы только из-за его известной семьи, да и на роль «Вовы Адидаса» он вовсе не подходил. После того, как новосибирец прошелся по всем актерам, еще зимой ему ответил Филипп Янковский-старший: «Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает». Также уроженец Новосибирска напрямую заявил, что Филипп Янковский якобы поспособствовал его увольнению из перспективного кинопроекта, где снимается и Иван.
Спустя время Янковский снова высказался о сибиряке, только на этот раз он его поддержал. Со слов Филиппа, шутить про молодую звезду из-за его скандальных высказываний он больше не будет. Он пожелал коллеге здоровья и развития таланта.
«Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет».
Напомним, что в марте Кологривый отсидел в изоляторе семь суток, после скандала в новосибирской кальянной, когда он подрался с работниками и укусил официантку.