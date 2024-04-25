Заморозки, снег и дожди нагрянут в Новосибирск на майские праздники

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
Очередные температурные качели ожидаются в Новосибирской области. Из неприятного — прямо на длительные выходные, которые так ждут сибиряки.
По данным «Яндекс. Погоды» 28 апреля утром похолодает до +4, а днем потеплеет до +16. 29 апреля столбик термометра покажет от +10 до +16.
Сайт Gismeteo прогнозирует грозы и сильные порывы ветра, которые могут достигать 16 метров в секунду.
А вот 30 апреля резко станет холодно. Причем похолодает до -6. Ожидается дождь, вероятен мокрый снег, а это значит, что и гололедица на дорогах.
К 1 же мая ситуация немного улучшится. В регионе снова потеплеет до +10. Пасмурной погоды не ожидается.