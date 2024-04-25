atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:04

Published Сегодня, 02:04

Modified Сегодня, 02:06

Updated Сегодня, 02:06

Холодно будет в Новосибирске

Заморозки, снег и дожди нагрянут в Новосибирск на майские праздники

25 апреля 2024, 02:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Холодно будет в Новосибирске
Жителей Новосибирска на майские праздники ждет неприятный сюрприз: в регионе снова похолодает, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Очередные температурные качели ожидаются в Новосибирской области. Из неприятного — прямо на длительные выходные, которые так ждут сибиряки.

По данным «Яндекс. Погоды» 28 апреля утром похолодает до +4, а днем потеплеет до +16. 29 апреля столбик термометра покажет от +10 до +16.

Сайт Gismeteo прогнозирует грозы и сильные порывы ветра, которые могут достигать 16 метров в секунду.

А вот 30 апреля резко станет холодно. Причем похолодает до -6. Ожидается дождь, вероятен мокрый снег, а это значит, что и гололедица на дорогах.

К 1 же мая ситуация немного улучшится. В регионе снова потеплеет до +10. Пасмурной погоды не ожидается.

Места для шашлыков в Новосибирске: где можно пожарить мясо на майские в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет ли тепло: составлен прогноз погоды на майские праздники 2024 в НовосибирскеМайские праздники 2024 года: как отдыхаем и сколько работаемКак не перепивать и не объедаться в майские праздники: объяснил медик из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Тепло#Дождь#Холод
Подпишитесь
Из-за мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улице
Вчера, 04:30
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Вчера, 08:06
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
23 апреля, 09:24
Синоптики рассказали, когда закончатся мороз и снег в Новосибирске
Вчера, 01:52
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
23 апреля, 10:48
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"